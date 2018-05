Larrea: “Si alguien cree que Tebas mandará en la Federación es que no me conoce”

Casi 10 meses después de la Operación Soule, que acabó con 29 años de mandato de Ángel María Villar, el fútbol español conocerá este jueves a su nuevo presidente electo. Ganará el que obtenga la mayoría sobre un censo total de 139 asambleístas. Juan Luis Larrea (Elgóibar, Guipúzcoa, 62 años) asumió la presidencia durante ocho meses tras el derrocamiento de Villar, del que fue su tesorero en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Larrea encaja bien las preguntas sobre el oscuro pasado federativo. Está seguro de su victoria, algo que comparten en su equipo y muchos empleados en la RFEF. Su rival, Luis Rubiales, también se cree ganador en un ambiente en el que nadie se fía de nadie. Este periódico quiso entrevistar a los dos candidatos en las fechas más próximas a los comicios, pero Rubiales alegó que en la última semana prefería no conceder entrevistas por motivos de agenda.

Pregunta. Usted ha sido tesorero durante 29 años y a su vez Luis Rubiales fue el brazo armado de Villar en su guerra contra el CSD —presidido por Miguel Cardenal— y Javier Tebas. La impresión es que a ambos les interesa desmarcarse de Villar.

Respuesta. En absoluto. Yo no tengo ningún inconveniente en que se me relacione con Villar, he sido tesorero con él y es una etapa de la que me siento orgulloso. Si pensase que hay alguna cosa que pudiera perjudicarme, no hubiera dado este paso al frente. En la parcela que he tocado durante casi 30 años no ha habido nada. Villar ha hecho muchas cosas buenas por el fútbol español, me remito a éxitos deportivos y de infraestructuras, y he estado a la sombra de él en los términos administrativos.

P. Con todo lo que se ha destapado tras la Operación Soule, cuando menos suena extraño que usted diga que no sabía nada.

R. La presunción de inocencia está ahí, yo creo que no hay nada, por eso digo que voy con la cabeza alta para intentar ganar las elecciones. He declarado como testigo con veracidad.

P. Había prácticas poco éticas, de presidentes de territoriales que a su vez eran directivos federativos que facturaban con sus negocios a la Federación. El presidente de la valenciana, con una agencia de viajes, y el de la riojana, con los seguros de responsabilidad a través de su correduría, por poner ejemplos.

R. Pongo la mano en el fuego por el presidente de la valenciana. Las compañías de viajes están en declive y él está trabajando desde hace años con la sección de fútbol sala. El presidente de la riojana en su momento nos ofreció unos seguros de responsabilidad civil. Igual, tal y como se están tratando las cosas, hay que diferenciar y darles ese tipo de cosas a terceros.

P. El de la valenciana facturaba 400.000 euros al año.

R. Con unos márgenes mínimos de ganancias.

P. Pero hay un claro conflicto de intereses.

R. Llámelo como quiera, estamos hablando de una ética.

P. Hasta Villar planeaba cambiar este tipo de prácticas.

R. Se pretendía implantar un programa de compliance, crear una serie de estructuras externalizadas, una comisión externa económica… Pero más por el hecho de modernizarnos. Nadie se ha estado enriqueciendo.

P. Los cinco presidentes de territoriales encausados en la Soule apoyan a Luis Rubiales.

R. Me ha sorprendido en algunos casos, pero cada uno puede tomar la decisión que quiera. Me da pena porque lo que ha subsistido en la federación durante estos 29 años era la unión de las territoriales y en este momento están distanciadas, ellos sabrán por qué.

P. ¿Esa desunión no está creando miedo a la hora de votar por temor a represalias según quién gane?

R. Yo voy con las personas que están conmigo; represalias no debe haber porque considero que el fútbol debe estar unido; si no, sobraría yo. Lo que sí creo es que voy a trabajar con las personas que van a estar conmigo. Las otras personas tendrán que acercarse a nosotros.

P. Eso siempre que gane.

R. Estoy seguro de que voy a ganar.

P. ¿Por cuántos votos?

R. Por uno más como mínimo, seguro. Rubiales dirá que gana por goleada, es su estrategia, pero me gusta que el enemigo se equivoque.

P. ¿Se puede fiar de algunos presidentes de territoriales por cómo han actuado en todo este proceso?

R. Yo me fío de las personas que están conmigo. Desde el primer momento tenemos más votos que Rubiales. Con 70 se gana y yo tengo 70 avales, que hay alguno que está duplicado, pero para él también. Él ha presentado 31 avales diciendo que tiene unos 87. Si yo tengo 87 avales voy tocando las campanas a la Federación. Yo no miento, digo lo que tengo y a partir de ahí puede haber una docena de votos más de otros estamentos que hemos trabajado con ellos y que nos los pueden dar.

P. Si pierde habrá pecado de inocente.

R. No creo. Yo di el paso por responsabilidad, hemos trabajado en el plano internacional, estamos representados y hemos traído la final de la Champions al Metropolitano. Igual hemos tomado decisiones ingratas que han molestado a terceros. Voy de frente. Nunca he pecado de tonto. Si alguien igual me traiciona, es su problema. ¿Pero por qué tienen que cambiar las personas? ¿Porque alguien les ha ofrecido algo? Yo no estoy ofreciendo nada a nadie. Tenemos dos años para normalizar la casa y tiene que haber una creencia de que la federación funciona y se moderniza. La mesa del fútbol, que dice mi contrincante, existe, es una junta directiva, que yo quiero que sea dinámica, con menos gente, con comisiones externas, con trabajo, con atención al fútbol femenino y con mujeres en la junta directiva.

P. ¿Insinúa que Rubiales ha ofrecido cosas para que le apoyen?

R. Sí, seguro.

P. ¿Villar ha hablado con los árbitros para que apoyen a Rubiales?

R. Eso es mentira y no me gusta que algunos medios hayan mentido. Eso es querer hacer daño.

P. Entre esas decisiones que ha tomado que pueden haber molestado a terceros, ¿está la de tenderle la mano a Javier Tebas, presidente de LaLiga?

R. Estábamos distantes del Consejo Superior de Deportes y de LaLiga, y eso es lo que nos ha llevado adonde nos ha llevado. Lo primero que había que hacer era acercarse a esos dos organismos. LaLiga, vía decreto de unificación de derechos televisivos, nos ha generado un dinero que era impensable, aunque estemos hablando del 1%. Con ese dinero, que no es poco, hacemos mucho y se ha repartido y está ayudando a subsistir a los clubes. LaLiga ha dado 800.000 euros para la fase de ascenso a Segunda B. Habrá confrontaciones, pero a mí me gusta el diálogo y el trabajo.

P. El fútbol español vive desde hace diez años el mejor momento de su historia a nivel de clubes y selección, y LaLiga y la Federación no han sabido ir de la mano para aprovechar mejor el estirón.

R. Espero que si gano, conmigo no vuelva a pasar. LaLiga no tiene que mandar en la Federación, que quede muy claro. Si alguien piensa que Tebas va a mandar en la Federación, está totalmente equivocado, Rubiales está jugando esa baza y es mentira. No conocen a Juan Luis Larrea y al equipo que voy a llevar. Pero tenemos que entender que con la LaLiga está llegando dinero al fútbol modesto, al femenino y al fútbol sala que antes era impensable.

P. El destino de ese dinero habrá que controlarlo.

R. Sí, los clubes sólo lo reciben si están al corriente de pagos con la Seguridad Social y con Hacienda y deben justificar los gastos.