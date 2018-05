Messi: “Sería terrible ver a Neymar en el Madrid”

“Sería terrible ver a Neymar en el Real Madrid por todo lo que significó para el Barcelona”. Así respondió Leo Messi en una entrevista concedida a TyC Sports de Argentina cuando se le preguntó por la posibilidad que el exjugador del Barça, actualmente en el Paris Saint Germain, recale en el Bernabéu. “Sería un golpe grande para todos los hinchas”, añadió el delantero del FC Barcelona. “¿Si se le he dicho algo de este tema”, se pregunta. “Ya sabe lo que pienso, ya se lo dije”.

Messi confesó que no le interesa ser el mejor jugador de la historia: “No me lo propuse nunca: ni ser el primero, ni el segundo, tercero o cuarto. Yo cada vez que empiezo un año intento superarme, ganar todo, dejar todo cada vez que salgo a la cancha, dar el máximo para mis compañeros y para mí. No me cambia nada ser el mejor de la historia”. Y añadió: “Yo quiero superarme siempre y no compito con nadie, porque no juego para ser el mejor de la historia sino para superarme año tras año y seguir ganando. Cuantos más títulos gane al final de la carrera, mejor. Y, obviamente, ganar con la Selección sería lo máximo porque no se nos dio. ¿Con Cristiano? No me estimula competir contra él, pero sí con los logros del Madrid”.