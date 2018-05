Valverde: “Da mucha rabia”

Tras conquistar el título, el pasado 29 de abril en Riazor, el Barcelona perseguía un objetivo: ser el primer equipo en finalizar la Liga sin perder, desde que lo consiguió el Madrid en la campaña 1931-1932. Sin embargo, en el Ciutat de Valencia, el Barça chocó ante los delanteros de Levante, Boateng (tres goles; desde Forlán en 2005 que nadie le firmaba un triplete) y Bardhi (dos); pero, sobre todo, se vio castigado por sus errores defensivos. El Barça se deshilachó en la zaga, penalizado por la lesión de Vermaelen que dejó el campo en el minuto 28. Según informó el club, tiene una lesión muscular en el bíceps femoral del muslo derecho.

“Me da mucha rabia haber perdido la condición de invictos, pero tengo que mirar hacia adelante”, se sinceró Valverde. Iniesta coincidió con su entrenador: “Nos deja mal sabor de boca. A todos nos hacía ilusión”. Busquets siguió el hilo: “Queríamos acabar invictos, pero esto no quita el mérito de la temporada. Hemos conseguido una Liga increíble”. Y completó Coutinho: “Claro que sienta mal no terminar invictos. Nuestro primer objetivo era ser campeones; el otro, acabar sin perder. Pero estos 43 partidos sin caer es algo histórico. Las sensaciones no son muy buenas, pero ellos merecieron ganar porque nos hicieron cinco goles”.

Para el entrenador del Barcelona fue difícil explicar las cinco dianas que recibió su equipo, algo que no sucedía desde el 3 de diciembre de 2003, 5-1 ante el Málaga. “Es extraño que nosotros encajemos cinco goles, sobre todo por la trayectoria que hemos tenido esta temporada”, subrayó el Txingurri. Sin embargo, la solidez defensiva con la que el Barcelona comenzó la Liga se esfumó en las últimas jornadas. Mientras que en los primeros 29 partidos encajó 13 goles (0,44 de media), en los últimos ocho, recibió 16 (2). “Cinco goles son una losa muy grande. A veces nos los han metido a la contra, otros por fallos de concentración...”, aseguró Busquets.

“Por nuestro estilo de juego tenemos que controlar las contras del rival. Esto no se puede convertir en un toma y daca. En el primer tiempo nos marcaron dos goles y un tiro al palo. Y en el segundo tiempo, cuando pensábamos que podíamos remontar, nos marcaron tres goles después de tres transiciones rápidas y de mucha efectividad”, opinó Valverde. E intervino Iniesta: “Nos faltó estar en el sitio correcto y un poco de tensión y de organización”. El manchego jugará su último partido con la camiseta del Barcelona el próximo domingo ante la Real. “Intentaré disfrutarlo al máximo, cuanto más cerca del encuentro, todo es un poco más difícil”, concluyó el 8, que recibirá el viernes un homenaje institucional por parte del Barça en el Camp Nou.