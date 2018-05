Mutua Madrid Open 2018: calendario y resultados

Tras la fase de cuartos de final del Mutua Madrid Open 2018, Nadal queda fuera de la final del torneo tras perder en el partido del 11 de mayo frente a Dominic Thiem, donde el jugador de tenis austriaco vencía al español con un resultado de 7-5 y 6-3, en 1 h 56 m.

El tenista español ante la derrota afirmaba “Lo he intentado, pero no he sido lo suficientemente bueno hoy y él ha sido mejor que yo, ahí se acaba la historia. Hay días que uno no juega todo lo bien que quiere”. Así, con Nadal fuera de la competición Thiem se enfrentará a Kevin Anderson en el partido de semifinal del Mutua Madrid Open 2018.

A continuación te dejamos el calendario y los resultados de las fases del Mutua Madrid Open que quedan por jugar:

Sábado 12 de mayo

Semifinales ATP

16.00: Dominic Thiem – Kevin Anderson

21.00: Denis Shapovalov – Alexander Zverev

Final WTA

13.30: Final dobles femenina

18.30: Final femenina

Domingo 13 de mayo