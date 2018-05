Zidane: “No es el momento de hablar de Neymar, veremos después de Kiev”

Zidane, en el entrenamiento de hoy. Emilio Naranjo EFE Vídeo: ATLAS

Quedan dos semanas para la final de Kiev -la tercera seguida para el Real Madrid; la cuarta en cinco años- y en los medios españoles y extranjeros se ha empezado ya a hablar de la posible llegada de Neymar al club blanco. Según el diario francés Liberation, el padre del futbolista brasileño ya se ha puesto a trabajar para que su hijo salga del PSG este mismo verano después de una sola temporada en el club. A Zidane le preguntaron hasta tres veces esta mañana en la rueda de prensa de Valdebebas previa al partido de Liga contra el Celta, el último en el Bernabéu, el penúltimo del campeonato.

¿Es imposible que esté aquí la próxima temporada? ¿Es compatible futbolísticamente con Cristiano?, le preguntaron al técnico francés. "No lo sé [si es imposible o no], no soy quien para decir eso. Yo estoy preocupado por lo que me queda. Después de la final de Kiev, se hablará con el club, seguramente haya cambios, pero ahora…", contestó ZZ. ¿Es compatible Neymar con Cristiano?, le insistieron. "Los buenos entre ellos son siempre compatibles. Cuando yo era jugador mí me decían que no era compatible con Youri Djorkaeff. ¡Qué tontería es esta! Ganamos un Mundial juntos. Fuera no sé, pero los buenos en el campo siempre tienen química", respondió Zidane.

¿Ha pedido a Neymar? ¿Le consta que el Madrid esté negociando?, le preguntaron. "Esto lo no sé, no lo creo porque lo que importa es lo que estamos haciendo ahora. Yo no he pedido a Neymar y no voy a entrar en eso, tenemos que acabar bien la temporada, del resto se hablará después", contestó. Le preguntaron también si a dos semanas de la final de Kiev molesta en el vestuario que se esté hablando de posibles fichajes en lugar de destacar lo que ha conseguido este grupo clasficándose para tres finales seguidas.

"No estamos preocupados, ni nos va a perturbar lo de Neymar. Estamos centrados en la final", aseguró el técnico francés. Le recordaron lo que había dicho durante la rueda de prensa que él no ha pedido el fichaje del brasileño. ¿Qué piensa de él? "Lo que he dicho es que no es el momento de hablar de Neymar", zanjó.