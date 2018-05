Zidane: “Esta derrota no nos afecta en nada para lo que queda”

A Zinedine Zidane no se le vio tan inquieto en la banda del Ramón Sánchez Pizjuán como a Joaquín Caparrós. Una cuestión de carácter, aunque el francés si animó mucho a sus jugadores cuando fallaban algún que otro pase. Incluso cuando Sergio Ramos erró el primer penalti. El Madrid cayó finalmente por 3-2 y se encuentra a 18 puntos del Barcelona en la tercera plaza. Su mente está puesta en la final de la Liga de Campeones del próximo 26 de mayo ante el Liverpool. Precisamente a eso se refirió el entrenador del Madrid. "No hemos venido aquí para perder el partido y creo que todos mis jugadores son válidos en mi plantilla. Tenemos una final el día 26 y me da igual lo que diga la gente sobre si adultero o no la competición. Había jugadores que tenían que descansar y yo soy el técnico y decido la alineación. No me arrepiento de lo que he hecho y sí admito que es una pena porque eran los jugadores que jugaban menos", afirmó Zidane. "Estamos decepcionados porque hemos perdido una buena oportunidad de pillar al Atlético, pero esta derrota no nos va afectar en nada en lo que nos queda de aquí al final de la temporada", añadió el preparador del conjunto blanco.

"Nos ha faltado remate, en los últimos 30 últimos metros no hicimos nada. Estuvimos bien en tres cuartas partes del campo y luego decidimos mal, sobre todo en la primera parte. Mejoramos en la segunda, pero nos ha faltado algo más en la primera parte", explicó Zidane, quien se refirió a la actuación de Sergio Ramos, quien se metió un gol en propia puerta, metió un gol de penalti y falló otro penalti: "Es nuestro capitán. Cada vez que venimos aquí pasa algo con él, pero él lo sabe. En el primer penalti no ha estado fino pero no pasa nada. Lo he visto muy bien, sobre todo en la segunda parte, como la mayoría de nuestros jugadores". "No creo que hayamos hecho un mal juego en esta Liga. Sí hemos fallado en los resultados, sobre todo al principio, pero eso es algo de lo que ya hemos hablado", aclaró Zidane, quien se refirió también al rendimiento de Dani Ceballos. "Lo ha hecho bien, pero al final lo cambié porque quería más profundidad con Borja Mayoral. Estoy contento con él. No ha tenido mucha continuidad, pero es lo que le toca este año", aclaró Zidane.

"Estábamos bien y nos hemos encontrado con dos goles en acciones por arriba que no esperábamos. Nos faltó intensidad en esas dos acciones, está claro, pero luego jugamos mejor en la segunda parte y hemos estado cerca del empate", aclaró, por su parte, Nacho. "La verdad es que 18 puntos de diferencia con el Barcelona son muchos. Hemos pagado un mal inicio de temporada y el Madrid nunca se puede relajar", afirmó Borja Mayoral, autor del primer gol del Madrid, el séptimo de esta temporada en su cuenta personal (tercero en la Liga): "Tengo claro que aquí tengo que aprovechar los minutos que me den, ya sea uno o noventa".

Joaquín Caparrós, por su parte, dio un auténtico espectáculo en la banda con su intensidad, sus movimientos y la comunión con la grada. "Hemos jugado muy bien. El Sevilla tiene buenos jugadores, que han llegado a cuartos de la Champions. Enfrente nos han traído a un gran equipo, con Nacho, Sergio, Lucas y Asensio, también Benzema, un equipo enorme. Empezamos con dudas, pero retocamos un par de cositas y luego lo hemos hecho muy bien. Ha sobrado el sufrimiento del final, pero hemos obtenido una gran victoria", aclaró el entrenador del Sevilla, que ha logrado el triunfo en sus dos encuentros en el banquillo del conjunto andaluz, ante la Real Sociedad en su estreno y ahora contra el Madrid.