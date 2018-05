Djokovic cae ante Edmund en segunda ronda del Madrid Open

La ilusión de la victoria ante Kei Nishikori (7-5 y 6-4) en la primera ronda del Mutua Madrid Open le duró poco a Novak Djokovic. El serbio, número 12 del mundo, aún está lejos de recuperar su mejor tenis y este miércoles perdió ante Kyle Edmund por 3-6, 6-2 y 6-3 en 1h 42m. Así, Djokovic se despide temprano de otro Masters 1000. En Montecarlo e Indian Wells cayó en primera ronda, y en Montecarlo lo hizo en octavos. “No es el fin del mundo. He tenido éxito en este deporte y trato de recordar eso en estos momentos. Nadie me fuerza a jugar al tenis, lo hago porque me gusta y soy un afortunado por eso. Mientras ame este deporte, seguiré”, aseguró el serbio en la rueda de prensa.

Djokovic tuvo el partido complicado en todo momento. Edmund le rompió el servicio en el primer juego y aunque luego lo recuperó, la bola del joven británico corrió más rápido y más fuerte. En media hora, Edmund ya ganaba 6-3 y se quedaba con el primer set.

Pero Novak era el favorito del público y con el apoyo de ellos, logró revertir la situación en la segunda manga. El serbio le rompió el servicio a Edmund en el comienzo del set y mantuvo el suyo hasta el 4-2. Ahí, con más movilidad en las piernas y con una clara mejora en el resto, una de sus mejores armas, logró otra vez romper el complicado servicio del británico y sacar para set. 6-2 y a jugar una final en el tercer set.

Un tercer set en donde Djokovic tuvo una oportunidad de oro con tres bolas de rotura cuando iban 2-2, pero que no supo aprovechar. Edmund salvó bien ese juego y lo festejó con el puño en alto mirando a sus entrenadores. Sabía de su importancia. Hasta el 3-3, Novak ganó todos los juegos con su servicio en blanco, pero falló en el más importante. Edmund le rompió el saque en el 3-4 para ponerse 3-5 y sacar para partido. Y ahí no vaciló. 40-0, tres match points y una excelente victoria en la primera oportunidad que tuvo.

“Kyle está jugando su mejor tenis. Pienso que yo estuve bien, pero en estos partidos hay uno o dos puntos que deciden todo”, destacó Djokovic tras el encuentro. Y agregó: “Él tuvo el coraje de atacar la pelota cuando era necesario”. Y así fue. El británico, semifinalista en el Abierto de Australia, obtuvo uno de sus de mejores triunfos y se enfrentará en octavos a David Goffin, que este miércoles venció por 7-5 y 6-3 a Robin Haase.