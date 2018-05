Casillas y el Oporto entablarán conversaciones para renovar su vínculo

Iker Casillas y el Oporto iniciarán conversaciones para tratar de renovar el vínculo del guardameta español con el reciente campeón luso. “Me gustaría que se quedase y voy a intentarlo”, apuntó el presidente portista Jorge Nuno Pito da Costa en la celebración de la primera liga ganada por el club tras cuatro temporadas en blanco, el estreno de Casillas en el palmarés de la competición portuguesa. En el fragor de la celebración el guardameta, del que hace apenas dos meses se apuntaba su salida del club, se dejó querer en una entrevista: “Espero continuar en el equipo. Vamos a ver lo que sucede, pero estoy encantado en el equipo y en la ciudad y me gustaría quedarme”, explicó en el canal luso Sport TV.

Casillas finaliza contrato con el Oporto y antes cumplirá 37 años el próximo día 20. Apunta que mantiene viva la llama competitiva y maneja referencias alentadoras sobre como puede enfocar el final de su carrera bajo palos. Tras llegar a esa edad su amigo Gianluigi Buffon ganó cuatro ligas, tres copas, disputó una Eurocopa y dos finales de la Liga de Campeones, competición en la que fue nominado en ese par de ocasiones como integrante de su once ideal. De la máxima competición continental se dio por jubilado el pasado mes de marzo a Casillas tras quedar eliminado el Oporto en los últimos octavos de final, derrotado por el Liverpool. Igual no ha dicho su última palabra. “Es bueno tener a mi edad la ilusión por ganar”, apuntó Casillas en una entrevista concedida a Marca después de derrotar este domingo al Feirense (2-1) en O Dragao. Allí en medio de los festejos incidió en esa idea con varios canales de televisión portugueses que recabaron su opinión. “Estoy feliz porque después de tres años conseguimos un título que es muy importante para el club y para la ciudad. Lo merecimos y solo me queda la pena de no haber llegado más lejos en las semifinales de la Copa de la Liga y de la Copa de Portugal porque caer en los penaltis siempre duele”.

Casillas quiere competir, Portugal le ofrece un mínimo no ya por las competiciones domésticas sino por el escaparate continental. Pero para seguir en el Oporto todo apunta a que debería reducir sus ingresos y ponerlos al día con la delicada economía del club que reconoce una deuda de 35 millones de euros a pesar que en 2004 ganó su última Liga de Campeones y abrió las puertas de su nuevo estadio de O Dragao ingresó por la venta de futbolistas en torno a 900 millones de euros. El club ha tenido problemas en las últimas campañas para cumplir la normativa del fair play financiero de la UEFA, ha llegado a tener que abonar alguna multa por ello y debió restringir el número de fichas de futbolistas inscritos en la competición continental. Haber conseguido mantener su estatus como equipo ya clasificado para la próxima fase de grupos de la Liga de Campeones le reportará al Oporto unos ingresos mínimos de salida cifrados en 42 millones de euros porque además la próxima temporada el reparto económico entre premios y derechos de participación es mayor. Por ahí se abre un camino para poder firmar la continuidad del meta español en el club.

El salario de Casillas, que según publicó el diario A Bola, se eleva a los 7,5 millones de euros brutos, debería adaptarse a la nueva situación del club y en caso de no llegar a un acuerdo el meta probablemente activaría la alternativa de mudarse a otro continente. En la MLS norteamericana Chicago Fire ya ha realizado alguna prospección para que pudiera incorporarse a su proyecto, al menos así lo recogió la propia web de la patronal de la liga de fútbol estadounidense. La competición allí está en marcha, abre su mercado de fichajes de mediados de julio a agosto y finaliza la liga regular en octubre.