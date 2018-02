Casillas recupera la titularidad en el Oporto

Pasaron cuatro meses, quedaron atrás catorce partidos de Liga y cinco de Liga de Campeones que vio desde el banquillo, apenas siete partidos bajo palos en Copa o Copa de la Liga. Ahora Iker Casillas, camino de los 37 años, vuelve a la titularidad con el Oporto. Cuando salió del equipo no había mediado ningún error aparente al margen de una derrota en casa contra el Besiktas en la que encajó algún gol evitable, pero sin cometer errores groseros. En el desequilibrado campeonato doméstico había recibido tres goles en ocho partidos. “Es una opción técnica”, dijo entonces su entrenador Sergio Conceiçao. Ahora repite la misma tonadilla: “Una opción”. Y agrega: “Me pagan por tomar esas decisiones y si puedo hacerlo no hay nada malo en escoger”. Casillas jugó este domingo en partido de Liga con el Oporto y cantó victoria ante el modesto Río Ave (5-0). En el epílogo del partido dejó dos solventes intervenciones entre los aplausos de la grada.

La estrepitosa derrota ante el Liverpool (0-5) el pasado miércoles ha dejado heridas en el Oporto. En la enfermería futbolística se ha quedado entre otros el meta José Sá, cuyo despliegue ya estaba en discusión y que abrió el camino de la goleada inglesa con un grosero error en el blocaje de un remate de Sadio Mané. “Hubo partidos en los que no estuvo bien y siguió jugando, pero en este momento, después de lo sucedido en la Liga de Campeones, considero importante confiar en jugadores con experiencia, también obviamente con cualidades”, argumenta Conceiçao, otro que también fue diana de aceradas críticas tras la debacle europea. “Busco regularidad”, argumenta el técnico para acabar de justificar el regreso de Casillas bajo palos. El meta mostoleño acaba contrato en junio con su actual club.

El Oporto da obviamente por perdida la liza contra el Liverpool, pero se prepara para una empresa que no es menor, la de recuperar el título de Liga. No lo gana desde 2013 y no es un ayuno cualquiera. En las últimas cuatro campañas el campeón ha sido el Benfica y el eterno rival portista jamás había concatenado un dominio similar, ni siquiera en los años que dominaba el fútbol europeo. El Sporting alzó también cuatro entorchados entre 1951 y 1954, pero si los encarnados lisboetas ganan el presente campeonato se convertirán en el primer equipo portugués en lograr cinco ligas consecutivas. Jugarse la oportunidad de impedir ese hito con Casillas en el banquillo y un meta poco fiable bajo palos semeja complicado de sostener. “Es todo un conjunto de situaciones”, confía Sergio Conceiçao.

El Oporto supera en dos puntos al Benfica y le llevará también dos de ventaja al Sporting si este tercero en discordia supera este lunes al modesto Tondela. Pero el equipo de Casillas tiene por disputar 45 minutos de un partido aplazado ante el Estoril en el que pierde por un gol a cero. Si remonta al antepenúltimo en la tabla se disparará cinco puntos sobre sus perseguidores y acariciará su primer título en cinco años. Este es el momento, cree el técnico portista. Toca la visita a Estoril, el domingo otra al feudo del Portimonense y después un duelo fronterizo ante el Sporting en O Dragão justo antes de cumplir el trámite de la eliminatoria continental en Liverpool. En abril visitará al Benfica. “Recuperar la hegemonía en la Liga es nuestro principal objetivo. Y más ahora. Los grandes campeones se ven en los grandes momentos”, cree Conceiçao.