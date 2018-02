El Liverpool se apunta al festival inglés en la Champions con una goleada al Oporto

Tocó, mandó, ganó y goleó el Liverpool en O Dragão, donde dominó al Oporto sin precisar de un gran despliegue para dar continuidad al festival inglés en la Liga de Campeones. Nueve años después de su última incursión en los octavos de final de la gran competición del fútbol europeo, el histórico pentacampeón se ilusiona con reverdecer laureles. Quizás le falte finura respecto a los más grandes, pero le sobra pegada y en terreno luso apuntó una interesante madurez para gestionar los tiempos de un partido, en este caso de una eliminatoria que ya casi ha sentenciado.

4-2-3-1 Sérgio Conceição 12 José Sá 21 Ricardo 13 Alex Telles 5 Marcano 23 Diego Reyes 16 Héctor Herrera 11 Moussa Marega 25 Cambio 45' Sale Jesús Corona Otavinho 8 Cambio 61' Sale Waris Brahimi 27 Sergio Oliveira 29 Cambio 73' Sale Paciencia Tiquinho 1 Loris Karius 4 Virgil Van Dijk 26 A. Robertson 66 Cambio 78' Sale Joe Gomez Trent Alex-Arnold 6 Lovren 5 Wijnaldum 14 Cambio 74' Sale Matip Henderson 7 Milner 9 1 goles 69' Gol Cambio 79' Sale Ings Roberto Firmino 19 3 goles 24' Gol 52' Gol 84' Gol Mane 11 1 goles 28' Gol Salah 4-3-3 Jürgen Klopp

Que mandase y ganase el equipo que lidera Jürgen Klopp desde la banda, que decantase el partido refugiado en el manejo de la pelota, ya fue más sorprendente. El Liverpool fue paciente y el Oporto empezó a desmontarse solo en una acción mal defendida, en la que además el meta José Sá respondió de manera defectuosa. Marcó Sadio Mané para poner en evidencia a un portero que despierta dudas y se cayó el Oporto, que salió efervescente, pero pronto agotó la gaseosa. En cuatro minutos le castigó dos veces el Liverpool, que ni siquiera necesitó volar alto. Apenas despegó el equipo de Klopp, que engranó un par de marchas en los últimos metros y en el tránsito de la pereza a la activación ya se convirtió en inalcanzable.

Tras Mané marcó Salah, todo antes de la media hora en otra nueva dimisión de la zaga portista, permeable ante un despliegue de fuerza de Milner que rompió líneas y encontró el palo en su remate. Más atento que nadie, el extremo egipcio recogió el rechace y dejó un malabarismo ante la barba de Sá antes de llevar la pelota a la red. Lo hizo con tanta suficiencia que pareció una alegoría de lo que estaba sucediendo: el Liverpool era más que el Oporto sin despeinarse.

El equipo luso recibió más de un reproche de su exigente afición y trató de recomponerse sin éxito. Le faltaban al Oporto tres habituales en su once. No unos cualquiera. Quizás el central Felipe, el mediocentro Danilo y el delantero Aboubakar le hubiesen dado otro perfil. El equipo partió ocupado en acabar jugadas o al menos no perder balones que le comprometiesen en las veloces transiciones que tanto le gustan al Liverpool. Empezó a perder sin contradecir ese empeño y acabó goleado cuando ofreció barra libre a las carreras del rival, con Mané y Salah de puñales y el excepcional Firmino en la empuñadura. El brasileño fabricó el tercer gol, al galope, para Mané. Marcó el cuarto y se fue al banquillo para ver el triplete de Mané, que cerró más que una manita un bofetón antes de que O Dragão escuchase el You'll never walk alone.