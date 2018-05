Rafa Nadal, sobre el clásico: “Si un jurado sancionara los lunes, los árbitros lo tendrían más fácil”

A mediodía, Rafael Nadal comparece ante los periodistas bronceado, preparado para el reto de levantar su sexto trofeo en la Caja Mágica y con el firme objetivo de prolongar su sensacional secuencia sobre la tierra batida, superficie en la que no cede un set desde mayo del año pasado. Desde entonces, cuando cedió contra Dominic Thiem en Roma, el número uno enlaza 46 sets y gobierna con puño de hierro. Aunque llega a Madrid a lomos de un cohete victorioso, no quiere saber nada de favoritismos –“todo eso me preocupa cero”, sentenció– y remitió al día a día, porque “el tenis”, expresó el pentacampeón del torneo, “es cada día una historia diferente”.

Este lunes, Nadal habló de sensaciones y también profundizó en el fútbol, deporte que sigue con fervor. De los 18 minutos que se prolongó la atención a los medios, en casi cuatro de ellos (3m 51s) se extendió sobre su reciente presencia en las gradas del Metropolitano y también sobre el polémico clásico entre el Barcelona y el Real Madrid, club al que anima y por el que siempre ha demostrado verdadera devoción.

Sobre su experiencia en el nuevo hogar del Atlético de Madrid, donde se le pudo ver con una prenda rojiblanca rodeándole el cuello, comentó: “El otro día estuve allí y fue espectacular, porque tienen un estadio precioso”, se arrancó; “pero hay un problema en esta sociedad, porque al final, parece que para ser de un equipo tienes que ser anti otro. Yo soy muy del Madrid, pero estaba jugando un equipo del que tengo muchos amigos, contra un club inglés, y fui allí a apoyar. Me invitaron y acudí con total normalidad. El presidente me regaló una camiseta en el descanso y la verdad es que hacía bastante frío y me la puse de bufanda... Lo que pasa es lo de siempre, que hay demasiada hipocresía o que hay que llenar demasiadas páginas con cualquier tontería”.

Posteriormente departió sobre el tenso choque de anoche en el Camp Nou, en el que hubo numerosas acciones para la moviola. Nadal analizó de refilón el partido –“el Madrid pudo llevárselo al jugar toda la segunda parte con uno más…”– y se detuvo más en el rearbitraje como herramienta para evitar las malas artes sobre el césped. “Pobre el árbitro, con lo que lo que habláis de él horas y horas y horas, no me voy a unir al show…”, introdujo. “¿Sabes cuál es el problema? Que si el lunes hubiera un jurado que sancionara después de los partidos, los árbitros tendrían una faena más sencilla. No es una crítica al fútbol, porque soy un súper apasionado de ese deporte, pero los árbitros lo tienen muy complicado y hay muchos jugadores que intentan engañarles. Si los que hacen trampas, se tiran o se pegan son sancionados el lunes, se terminaría este show, pero parece ser que no hay interés en hacerlo…”.

La continuidad del torneo en Madrid

Por otra parte, ya al margen del fútbol, el ganador de 16 grandes también comentó la posibilidad de que Madrid pierde el Masters 1000 que acoge desde hace 17 años. El contrato entre la empresa propietaria del torneo y el Ayuntamiento tiene vigor hasta 2021, pero el presidente del Mutua Madrid Open, Gerard Tsobanian, insinuó hace tres semanas se plantean un traslado. “Al final, que se vaya o no lo tendrán que decidir los responsables. Serán ellos los que tendrán que decidir si quieren seguir apostando por un evento de esta categoría o bien prefieren hacerlo por otras cosas”, indicó el balear, que debutará contra Gael Monfils o Nikoloz Basilashbili.

“Yo qué voy a decir”, continuó, “creo que tenemos un evento deportivo en España de un nivel muy alto. Hay una cosa clara: es muy difícil llegar a conseguir eventos de este calibre porque son muy limitados. Si se promociona España o se promociona a Madrid, que evidentemente es un hecho, deben analizarlo los que deben analizarlo. Yo conozco lo que cuesta poder llegar a tener un evento así. Hay muchos lugares en el mundo que han querido pagar mucho dinero para poder tener un evento así y no se puede, porque son los que son, solo nueve. Madrid ha conseguido tenerlo… y perderlo quizá supondría perderlo y probablemente no volver a recuperarlo”.