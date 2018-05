El punto débil del Liverpool

Klopp: "¡Ante el Madrid estaremos 'on fire'!"

Jürgen Klopp, el entrenador del Liverpool, insistió en señalar que la presencia de su equipo en la final de la Champions resulta una sorpresa para él. “Llegamos a esta competición por la fase de clasificación y ahora estamos en la final”, dijo; “¡Esto es una locura!”.

“No se puede tener más experiencia en esta competición que el Real Madrid”, comentó el alemán, tras eliminar a la Roma. “Creo que el 80'% de la plantilla del Madrid ha jugado tres de las últimas cuatro finales. Nosotros no tenemos experiencia. No podemos ir pensando en jugar bonito. Sufriremos. Pero estos chicos constantemente sobrepasan su límite. ¡Estaremos realmente on fire!”.