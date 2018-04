Zidane: “Contra el Bayern tendremos que estar como nunca hemos estado este año”

Rotó Zidane contra el Leganés pensando en la vuelta de las semifinales de Champions contra el Bayern del martes. Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos y Varane no se sentaron ni en el banquillo, Isco y Carvajal se quedaron fuera de la convocatoria por lesión, igual que Nacho. Modric y Marcelo descansaron, Kroos y Asensio jugaron la última media hora. De los que estuvieron en el once el pasado miércoles en el Allianz Arena, sólo repitió Casemiro (que jugó de central este sábado y aguantó los 90 minutos). "¿Defensa?, no es mi posición, pero el míster puede contar conmigo donde sea. Yo siempre quiero ayudar al equipo", dijo el brasileño. "Lo he puesto de central para dar descanso a Sergio y a Rafa [Varane] que estaba un poco regular. La única posibilidad que había era poner a Casi con Jesús [Vallejo] pero no lo voy a repetir, era para rotar. No me interesa hacerle jugar de central", explicó Zidane en la sala de prensa.

La defensa es, precisamente, lo que tendrá que recomponer el técnico francés el martes. Carvajal está lesionado y Nacho, fuera desde hace un mes por una rotura muscular, todavía no se ha entrenado con el grupo a tres días del duelo clave contra el Bayern. "Es complicado que Nacho llegue...", explicó Zidane este sabado después de la victoria contra el Leganés. ¿Puede repetir con Lucas como en Múnich?, le preguntaron. "Puede ser, sí, Lucas es una opción", contestó. Achraf, el relevo natural de Carvajal, sólo ha jugado dos partidos en lo que va de Champions, los dos contra el Tottenham. Lo hizo, precisamente, porque Carvajal estaba de baja.

¿Qué ha pasado en este tiempo para que Achraf no sea la opción natural en el lateral?, le preguntaron a Zidane. "No ha pasado nada, son decisiones, es joven, es su primer año, tenemos que ir despacio con él. Veremos lo que vamos a hacer el martes, hoy ha jugado y ha jugado bien, estamos contentos con lo que está haciendo, está aprendiendo mucho. Luego ya veremos el martes", respondió.

El técnico del Madrid hizo un llamamiento a la afición para que apoye al equipo "más que nunca en toda su historia". Los blancos se juegan el pase a la final de Kiev con un 1-2 en el bolsillo. El mismo resultado que el año pasado. Eran cuartos y el Bayern llevó al Madrid a la prórroga. Tampoco sirvió de mucho la ventaja de 0-3 que cosecharon en Turín en la ida de los cuartos. En el partido de vuelta el conjunto blanco tuvo un sofocón que arregló Cristiano con un penalti en los últimos segundos de partido.

"No sé si nos sirve o no la ventaja de la ida, sabemos lo que nos pasó contra la Juve y el año pasado contra el Bayern, tenemos que hacer un partido enorme y estar como nunca hemos estado este año. Nada más, estamos preparados y tenemos una determinación que nunca hemos tenido. Vamos a darlo todo", analizó el técnico al que le recordaron las palabras de Beckenbauer. El presidente de honor del Bayern habló el viernes de un "complejo ante el Real Madrid".

"Van a venir a aquí sin complejos, te lo digo yo. Vamos a tener que hacer un partido enorme, por eso le pido a la gente que nos anime como nunca. Lo vamos a necesitar. Ellos saben lo que nos jugamos, siempre han estado con nosotros, le pedimos que estén como nunca han estado en su historia para intentar llegar a la final", comentó Zidane.