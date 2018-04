Zidane: “Soy un admirador del fútbol de Iniesta; ha hecho soñar a todos y merecía un Balón de Oro”

Zidane durante el entrenamiento. EMILIO NARANJO (EFE) / VÍDEO: ATLAS

Al mismo tiempo que Zinedine Zidane aparecía por la sala de prensa de Valdebebas, el mundo del fútbol aguardaba las palabras de Andrés Iniesta confirmando lo que era un secreto a voces, su adiós del Barcelona. El técnico francés se enfrentó con el manchego durante su etapa de jugador y lo ha sufrido también en sus primeros años en los banquillos. Cuestionado por su marcha, Zidane se rindió al fútbol y carácter del mediapunta. "Es difícil. Al que le gusta el fútbol, que se vaya un jugador como él. A él no le veo como jugador del Barcelona. He coincidido dos veces con él, y es encantador. Lo demuestra todo en el campo y fuera es tranquilo. Hablamos de alguien que ha hecho soñar a todo el mundo. Solo tengo buenas palabras, admiración por su fútbol y le deseo lo mejor para su futuro y como persona", expresó el entrenador, que, incluso, aseguró que no merece irse de la élite sin ningún Balón de Oro: "No lo ha ganado, pero lo ha merecido, sobre todo el año que ganó el Mundial, marcó en la final y jugó muy bien".

De vuelta a la actualidad de su equipo, el Madrid se trajo de Múnich una valiosa victoria que le deja a un paso de la final de Kiev, la tercera consecutiva, y dos lesionados, Dani Carvajal e Isco Alarcón. El primero está descartado para la vuelta frente a los bávaros, pero a priori disponible en el caso de una hipotética final de Champions; el malagueño, con un esguince en el hombro, tiene mínimas opciones de llegar a la cita de la próxima semana. "Es jodido perder a dos jugadores, pero no podemos hacer nada al mismo tiempo. Vamos a ver ahora día a día, como siempre. No vamos a arriesgar en nada con ninguno. Si el jugador no está al cien por cien, no va a estar con el grupo y difícilmente va a jugar".

Quienes sí están disponibles son los dos nombres calientes de los últimos meses, Gareth Bale y Karim Benzema. Suplentes ante el Bayern, Zidane les ha desposeído de su condición de intocables, pero mantiene la defensa a ultranza de los que un día formaron parte de un innegociable tridente de ataque junto a Cristiano. "No, Les necesitamos y voy a hacer todo lo posible para que no les afecte por lo que dicen fuera", dijo el francés tras ser preguntado si le preocupaba que ambos desconectaran. "Esto es el fútbol, yo sé que los jugadores todos quieren jugar y eso no es posible. Lo importante es que también el mensaje es para todos, pero no solo para Bale y Benzema, que estemos conectados porque queda un mes y tenemos que hacerlo todos de puta madre".

Los dos atacantes figuran entre los primeros nombres que se intuyen en una posible lista de salidas en Chamartín. Sin ningún fichaje de renombre desde que llegasen el propio Bale y James en 2013 y 2014, Zidane se limita a descartar una revolución en su plantilla. "Nunca las ha habido en el Madrid. Sergio dijo algo justo, que las cosas se hacen siempre con tiempo y con tranquilidad, y es lo que va a pasar siempre en este club. Ahora para nosotros no se trata de lo que va a pasar el próximo año", expuso ZZ, que no fue ni tajante respecto a su conocido futuro: "Nos queda un mes de competición, y nada más. Lo que me preocupa ahora es hacerlo bien y terminar bien la temporada".

Lograrlo significaría levantar la Champions League en Kiev, la tercera consecutiva, algo inédito desde que lo lograse el Bayern hace 42 años, la cuarta en cinco años. En todas, un denominador común: Zinedine Zidane. Segundo entrenador en la primera, en 2014, fue ya el director de orquesta en las dos últimas. "¿Se puede considerar ya este equipo el Madrid de Zidane?", le preguntaron: "No podemos hablar de eso. Hay que esperar años. Que estoy a gusto, que me gusta lo que hago, que han sido dos años y medio buenos... Sí. ¿Decir el Madrid de Zidane? Vamos a esperar. No lo estamos haciendo mla, pero tiene que pasar más tiempo para seguir demostrándolo. Tengo que seguir".