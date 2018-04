Bartomeu: “Tebas hace a veces manifestaciones que no ayudan a la convivencia”

Habitualmente comedido, el presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, se las ingenió para ofrecer pocos titulares en la extensa entrevista que concedió la noche de este jueves a El Larguero, de la Cadena Ser. Prometió decir la verdad, pero fue políticamente correcto. Hasta la extenuación. Salvo por un tema. El contexto político, las sensibilidades de la afición azulgrana y las relaciones del club con la Liga y con el presidente de la misma. Aunque asumió que en política uno nunca contenta a las partes, y consciente de que se le señala por implicarse poco con la causa catalanista, el presidente fue, sin embargo, más tajante cuando se le preguntó por la polémica que envolvió a la final de la Copa del Rey, recientemente celebrada en el Wanda Metropolitano, en Madrid, donde, según Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional, se debería haber aplicado el 155, como en Cataluña. “Estamos contentos con Tebas, pero a veces hace manifestaciones que no ayudan a la buena convivencia”, señaló Bartomeu.

El presidente, aseguró, que no le agrada que se pite el himno de España, como, dijo, no le gusta que se pite ningún himno, como ocurrió en esa final de Copa del Rey contra el Sevilla. “Pero ya expliqué que si se pita el himno español es como protesta por una situación que se vive desde hace unos años en Cataluña y que no gusta; no pitan en contra de España”, aclaró. Y añadió: “En la final de Copa, en el sector de la afición del Barça, convivieron juntas todo tipo de banderas españolas, catalanas y estelades, y nadie se gritó, nuestro mensaje siempre es de respeto”.

Además, el principal dirigente del Barcelona, se refirió a los candidatos a la presidencia de la Federación Española de Fútbol y al formato de esa competición: “Queremos que Larrea y Rubiales introduzcan cambios en la Copa del Rey, queremos que sea a partido único en el campo del rival peor clasificado”.

La entrevista al presidente del Barcelona, que monopolizó el programa de este jueves noche, celebrado en el seno del Camp Nou, tocó todos los palos inimaginables. Entre otras cosas, se habló de Andrés Iniesta, que este viernes a mediodía comunicará su decisión de dejar el club a final de curso. Si bien, Bartomeu, no quiso dar detalles ni confirmar ninguna información respecto al futuro del de Albacete, pues debe ser él, afirmó, quien explique su decisión: “Iniesta ha marcado esta era, se merece hablar cuando quiera”.

Bartomeu, que afirmó que “ganar la Liga y la Copa sería una hazaña”, independientemente de lo que haga el Real Madrid, gane o no la Liga de Campeones, matizó, sin embargo, que la temporada no sería de matrícula, “pero sí de sobresaliente”. Aseguró, que ni él ni ningún miembro de la directiva dudó en ningún momento de Ernesto Valverde, ni siquiera después de que el equipo cayera eliminado de la Champions en Roma. Porque “su proyecto acaba de empezar” y tiene un contrato para dos años.

El presidente alabó a Griezmann y asumió, aunque con sus silencios, que el todavía jugador del Atlético de Madrid sí vale los 100 millones que, al parecer, está dispuesto a abonar por su fichaje este verano. ¿Ve a Neymar en el Real Madrid? Su respuesta, acorde a su estilo, apunta a que el brasileño, ex del Barça, tiene contrato con el PSG, pero aun así, matizó: “Me gusta que los mejores jugadores del mundo estén en la Liga”, declaración que repitió cuando se le volvió a nombrar a Griezmann.

Bartomeu, además, salió en defensa de su predecesor en el cargo, Sandro Rosell, en prisión preventiva por blanqueo de capitales. “Su situación me parece injusta y desproporcionada. Lleva casi un año en prisión preventiva sin que se haya celebrado un juicio. No entendemos por qué lo hacen. Existe la presunción de inocencia”.