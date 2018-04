Márquez cambió su estrategia para evitar la polémica

Marc Márquez nunca ha hecho salidas fulgurantes. Pero no le preocupa demasiado. Sabe que las carreras no se ganan en la primera curva. Quizá podrían perderse en la primera vuelta, por eso hay que colocarse bien, no perder el contacto con los de delante, ni dejar que el más rápido se escape. Cuando el más rápido eres tú, la cosa cambia y, sencillamente, uno elige cómo ganar. Si quiere tratar de sacar ventaja en los primeros giros, empresa difícil, pues es cuando más frescos andan también los rivales; o si prefiere gestionar los neumáticos para tratar de romper la carrera cubierta la mitad de la prueba; en caso de no ser posible, habrá que atacar en los últimos giros. Estas dos últimas modalidades son las más habituales.

Así fue como aprendió a competir Márquez en Moto2, la escuela en la que se formó para dar el salto a la categoría reina. Las suyas, las de su época, con Andrea Iannone, su antagonista, dando la misma guerra que da ahora, eran carreras de mucha brega, de muchos adelantamientos en los últimos giros. Pruebas que uno vivía de ay en ay. Porque Márquez, el más rápido, marcaba las reglas.

La de este domingo en Austin pudo ser otra carrera de este tipo, como tantas otras que ha controlado el piloto de Honda en MotoGP. Era, sin duda, el más rápido, el que tenía el mejor ritmo. “Intenté seguirle, pero me di cuenta muy pronto de que iba a ser imposible”, reconoció Iannone, finalmente tercero. “Estaba claro que aquí era imposible. No hay más que verle en los cambios de dirección. Va súper ágil y a ti te da la sensación de llevar una máquina muy pesada”, explicaba Viñales, segundo. Ambos lo perdieron de vista muy pronto. Apenas cinco vueltas después de que se apagara el semáforo. Porque Márquez, esta vez, quiso evitar el más mínimo contacto con ninguno de sus rivales. Se sabía bajo la lupa.

“No siempre tienes la posibilidad de hacer este tipo de carreras, pero, honestamente hablando, después de lo de Argentina quería una carrera tranquila para mí. Ha sido aburrida para el espectador, lo siento; me han dicho que casi que no me han enfocado. Pero sentía que debía correr así y así lo he hecho. A mí me gusta hablar en la pista”, dijo para explicar que después de las tres sanciones que recibió durante la carrera del GP de Argentina, después de las críticas recibidas, de la polémica con Valentino Rossi y de cómo el caso ha servido como excusa para exigir a Dirección de carrera que sea más estricta en la aplicación del reglamento, este domingo decidió cambiar su estrategia para la carrera.

Nunca corre así, exprimiendo al máximo su moto en los primeros giros para sacar una renta que le garantice la victoria si es capaz de gestionar esa distancia. Pero esta vez quiso hacerlo. ¿Para demostrar algo a alguien? “No es lo que más me gusta. Normalmente, me esperaba y atacaba al final, pero sentía que tenía que atacar desde el principio. También sé correr de otra forma cuando así lo siento. Seguramente, a la siguiente toque pelear y lo haré con la misma intensidad que siempre”.

El cambio, afirmaba, no le resultó fácil. No llegó a aburrirse, pero… “Fue muy difícil mantener la concentración las últimas cuatro vueltas. La cabeza se me iba a la cena, luego volvía al box, luego pensaba ‘está claro que tenemos que celebrar esta victoria’. No lo negaré, salía extramotivado. Pero me gusta. Me ha hecho estar más concentrado. El equipo lo percibía. Hemos trabajado muy bien durante todo el fin de semana”, decía.

Al piloto español, que fue abucheado al subirse al podio –“Eso no gusta en el motociclismo, pero que sigan haciendo ruido, que nosotros seguiremos cabalgando”–, le preocupa más la trayectoria de Andrea Dovizioso, su gran rival el curso pasado, que es el líder de la clasificación con un punto más que él pese a haber hecho un inicio de temporada algo discreto. “El año pasado ya le costó en estas carreras, así que creo que será uno de los favoritos para el Mundial; la experiencia es una de sus mayores virtudes y la constancia”.