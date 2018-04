Montella: “Si pienso en el Barcelona no duermo”

El entrenador del Sevilla, Vincenzo Montella, ofreció la rueda de prensa previa a la final ya en Madrid, en el propio Wanda. Para ello, el técnico, acompañado del capitán, Escudero, partió antes del grupo desde Málaga, donde el Sevilla se encuentra concentrado. La expedición con el resto de jugadores y técnicos llegó algo más tarde a la capital de España. "Tenemos una gran posibilidad de conseguir algo histórico como es ganar una Copa al Barcelona de Messi. Nos enfrentamos a un gran rival, pero queremos este título y clasificarnos para la fase de grupos de la Liga Europa, ya que a la Liga de Campeones no llegamos", destacó el entrenador del Sevilla, quien alabó el gran nivel del rival. "Si pienso en todo el potencial que tiene el Barcelona no duermo. Y quiero dormir. Me espero al mejor equipo posible, un equipo formidable, al que no creo que le afecte la eliminación en la Liga de Campeones", añadió. Montella se refirió también a Messi. "Alguien lo definió como un extraterrestre. la verdad es que lo es. Espero que ante nosotros baje a la tierra. La única forma de parar a Messi es impedir que le llegue el balón", aclaró Montella.

"Ganar un título es algo maravilloso. Para nosotros, para los directivos y para toda la afición. Espero un partido equilibrado, que se decida en detalles y que esos detalles sean a favor del Sevilla", aclaró Montella, quien destacó que tiene una idea del equipo que presentará ante el Barcelona. La duda principal reside en la banda izquierda en ataque, donde Sandro y Correa pugnan por un puesto. "Será difícil elegir al equipo. Estaré triste por dejar fuera de la final a algunos jugadores, ya que solo puedo convocar a 18", afirmó. Montella no quiso referirse a la posible pitada al himno nacional de España. "Hablo de fútbol aquí. De política hablo tomando una cerveza", dijo.

Las estadísticas son demoledoras a favor del Barcelona, que ha ganado los últimos cuatro títulos que ha disputado contra el Sevilla y solo ha perdido un partido de los últimos 20 jugados frente a los andaluces. "Eso es cierto, pero también lo es que el Sevilla tiene una gran historia y cada partido es diferente. A un partido todo es posible", señaló Montella, quien se refirió, por último, al empate obtenido en la Liga ante el conjunto catalán. "Cada encuentro es diferente, pero está claro que ese encuentro sirvió para demostrar que le podemos ganar al Barcelona. Eso sí, para ganar a un equipo de esta entidad debemos tener una concentración máxima", finalizó.