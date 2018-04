Fernando Torres: “Yo querría seguir toda la vida, pero no siempre las cosas salen como uno sueña”

Fernando Torres, delantero del Atlético de Madrid, ha dado explicaciones de los motivos de su marcha del club, anunciada a principios de mes, en la noche de este lunes ante los micrófonos del programa El Larguero, de la Cadena SER. "Hay una cosa que quería hacer siempre desde que volví, que era elegir el momento donde me podía despedir de la gente en el campo, no en medio del verano". El Niño, autor del tercer gol colchonero el domingo ante el Levante, no ha ocultado la tristeza del momento: "Yo querría seguir toda la vida, pero no siempre las cosas salen como uno sueña".

Torres ha hecho memoria sobre su primera marcha del Atlético para llegar a la Premier League, al final de la temporada 2006-2007: “Cuando me fui la primera vez, los atléticos me decían ‘déjalo, vete, crece’ y me daba la sensación de que hablaban de ellos mismos. Me pareció duro. No he tomado la decisión por un motivo, es por muchos, pero el principal es que ahora es el momento”.

Torres ha reconocido que este año vio cómo se iba quedando sin opciones en la delantera: "Se ha fichado un jugador como Diego que es para ser titular del equipo. Y veo que la situación va encaminada cada vez a tener menos minutos. Por muy bien que yo esté, Griezmann y Diego Costa están entre los cinco mejores del mundo. Y el resto nos repartimos cada vez menos minutos. Yo no quiero ser suplente siempre y como me siento con ganas de jugar quiero salir bien del club”.

El icónico jugador del Atlético también ha hablado sobre su relación con el entrenador, el argentino Diego Pablo Simeone. Y ha explicado que no ha habido ningún momento clave para tomar la decisión: "Yo no tengo ningún momento con él, todas las cosas que nos hemos tenido que decir nos las hemos dicho en privado. Los atléticos somos poquitos, pero necesitamos estar juntos". Y ha aclarado que ni siquiera El Cholo sabía el momento en el que lo iba a anunciar: “Yo con Simeone hablo cada día. Él sabía que quería decirlo con tiempo. Él no lo sabía el día que lo anuncié. Lo sabía muy poca gente porque no quería filtraciones”.

También se le ha preguntado por la dureza de las declaraciones de Simeone cuando en una conferencia de prensa se le preguntó por si haría algo por intentar que se quedara Fernando Torres en el Atlético, y el argentino contestó con un rotundo no: “Me sorprendió, porque era algo que no sabía y todo nos lo hemos dicho siempre en privado. Pero también tengo 34 años y soy más maduro y veo la incomodidad del momento, de una pregunta más, y veo el intento de abrir tensión. Esto creó más unión en nuestro estadio, en el Metropolitano. Entendemos este tipo de pregunta como un intento de apartarnos del camino de los grandes”.

Ante la pregunda de Manu Carreño, conductor del programa, sobre qué le pasa por la cabeza cuando siempre se le ha puesto de ejemplo de pundonor y profesionalidad pero luego no salía a jugar, Torres ha contestado: “El camino es no poder reprocharme nada a mí mismo ni que nadie te pueda reprochar nada. No puedes dejar de entrenar porque estás enfadado. El esfuerzo, el sacrificio, el trabajo tiene que ser siempre el mismo. Si estás enfadado, entrena más duro. Ningún entrenador se quiere hacer daño a sí mismo y pondrá a los mejores en cada partido. Aragonés me decía ‘enfádese usted consigo mismo cuando no juega”.

El Niño también se ha referido a si le afecta o no lo que lee de él en los medios: "La crítica es necesaria, cuando no la tienes y piensas que lo que haces está bien, eso es lo peor. Seguramente haya habido críticas injustas y alabanzas desmedidas". Pero también ha recordado la recomendación de Luis Aragonés, que fue entrenador del Atlético y también de la selección española: “Luis Aragonés me decía mucho 'tú no leas niño, no leas, porque le van a poner en un pedestal y cuando esté usted abajo le van a dar solo hostias".