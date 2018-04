Simeone: “No me arrepiento de nada con Torres”

El lema “esfuerzo, dedicación, devoción y gloria”, preside una de las fachadas del estadio José Alvalade de Lisboa. El recinto, levantado en 2003 como un icono de modernidad arquitectónica, no mimetiza con la embaucadora decadencia del casco histórico de la ciudad. La pintura ajada de los bajos exteriores contrasta con el colorín verde y amarillo de los asientos, un efecto visual buscado para generar sensación de presencia masiva de aficionados cuando las gradas no están llenas. En el interior del estadio, en la sala de prensa, las estrías que roturan la frente de Jorge Jesús cuando frunce el ceño y su cabellera canosa realzan el rostro de un entrenador sereno que trata de disimular el desgaste ante el avispero en el que el volcánico Bruno de Carvalho ha convertido Sporting de Portugal.

La guerra desatada por el presidente contra su propia plantilla tras la derrota en el Metropolitano ha derivado en un armisticio para convertir esta noche el José Alvalade en un campo de batalla para el Atlético. Las andanadas del dirigente a través de las redes sociales han dado paso a un silencio forzado.

A la segunda pregunta de la prensa lusa sobre el affaire, el responsable de prensa del club lisboeta apeló a los 40 años que lleva el Sporting sin alcanzar una semifinal europea y la oportunidad que se presenta ante el Atlético. “Podemos sorprenderlos. Estamos motivados, mis jugadores están convencidos de que si pasamos serán uno de los grandes candidatos. Tenemos posibilidades, lo importante es marcar primero”.

Si en el club lisboeta la crisis interna protagonizó la rueda de prensa , en el Atlético fue la decisión de Fernando Torres de anunciar su marcha la que copó las intervenciones de Gabi y de Diego Pablo Simeone.

El capitán destapó la conjura interna que ha añadido un plus extra a la motivación de conquistar este torneo. Ya no es solo el único título al que aspira el Atlético este curso. La Liga Europa también ha pasado a ser el gran homenaje con el que se pretende despedir a Torres. “Todos sabemos la importancia de Fernando, es un icono, pero es un poco precipitado darle un homenaje antes de tiempo. Lo he hablado con él y vamos a luchar juntos para darle que el homenaje que se merece”, advierte Gabi. “Fernando es el jugador más laureado de este club y la guinda es ese título con el Atlético tan ansiado para su carrera”, reiteró el capitán rojiblanco.

Simeone no esquivó las preguntas sobre Torres. “Tengo admiración por Fernando”, asegura el técnico rojiblanco, “como todos los aficionados”. “Su decisión va acompañada del lugar que tengo, pero está claro que es, ha sido y será un icono del atlético, un ídolo absoluto más allá de ganar el título, uno más o menos no le dará más historia”, abundó Simeone, que también trazó esa línea que sigue la plantilla: “Somos pocos, tenemos algo en común que nos une que es ganar y no va a cambiar nada de lo que pasó hasta ahora”.

Simeone también admitió no arrepentirse de ninguna de las decisiones que ha tomado respecto a Torres. “Me siento tranquilo. Yo he sido uno de los que más buscó su regreso, Más allá de que en su decisión de marcharse también soy participe. Siempre fui claro y contundente con lo que yo pensaba. Me hace más transparente, más allá de los montones de errores que pueda cometer… Fernando es y será uno de los ídolos más grandes, gane o no gane, y se lo dije a él cuando en algún momento hemos charlado”.

La previa también estuvo marcada por la sombra de la remontada de la Roma. Jorge Jesús hizo referencia a ella. También Simeone: “Esto es un juego, De las copas y las eliminatorias siempre he dicho que son muy complicadas porque cualquier situación puede cambiarlo todo y si no estás preparado estás fuera porque no hay tiempo para reaccionar”.