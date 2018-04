Surf, el ajedrez sobre olas

Recientemente he estado presente en la competición de surf Pro Zarautz organizada por la World Surf League (WSL), donde me lo pase genial y aprendí varias cosas de la competición. Primero, a Zarautz hay que llevarse paraguas; segundo, unos prismáticos o un buen objetivo 300 con trípode es esencial para ver a los atletas evolucionar por las olas, a no ser que se tenga vista de águila que no es mi caso; tercero, una buena cerveza y un buen pincho para reponer fuerzas no vienen mal, esto en Zarautz no tiene problema…en otros destinos habría que investigar. Le dejo el resto de conceptos básicos para seguir una competición aquí abajo.

Las maniobras básicas de competición

Aunque no se entienda nada de surf, es fácil apreciar la espectacularidad y belleza de las formas que genera en el mar. Siempre es agradecido observar a los surfistas evolucionar en el agua. Pero no solo se trata de deslizarse por la pared de la ola, hay que realizar maniobras que impliquen cierto grado de dificultad. Estas son las principales.

ampliar foto Un surfista dentro del tubo (Tube Riding) en Ciudad del Cabo. NIC BOTHMA EFE

El cutback es de los básicos. El surfista remonta la ola hasta el pico, baja y gira hacia la rompiente para volver a coger la ola. El más espectacular es el roadhouse cutback.

Snap es un cambio de dirección repentino en la ola, que levanta una espectacular cortina de agua.

Off the Lip, truco por el que el atleta saca media tabla por encima de la ola.

Floater. Aquí surfer se desliza horizontalmente por encima de la ola.

Tube Riding. Quizá la más reconocible en los medios, el surfista cabalga la ola dentro del tubo completamente rodeado de agua. Una de las más estéticas.

Aerial. Truco exportado de los skater, donde el competidor sale volando de la ola con su tabla para reentrar y seguir cabalgándola. Con muchas variaciones, el Alley-Oop es el auténtico truco del monopatín.

La competición

El surf no es exactamente igual que una competición de gimnasia olímpica, donde cada atleta realiza los ejercicios por turno y en igualdad de condiciones. En el surf se despliega estrategia sobre un entorno en continuo cambio, para obtener las mejores puntaciones.

Los surfistas entran en el agua por mangas, máximo cuatro atletas y mínimo dos, y tienen un tiempo negociado (que varía según las condiciones del mar) para cabalgar una ola y realizar las mejores maniobras. Estas se puntúan de 0 a 10, y solo se tiene en cuenta la suma de las dos mejores puntuaciones.

La estrategia es hacerlo lo mejor posible, claro, pero también evitar que el contrincante tenga opciones impidiendo que surfee las mejores olas. Y aquí es donde el surf se convierte en el ajedrez del mar. En las mangas, un surfista tiene prioridad sobre el resto, es decir, puede decidir coger una ola o no. Si lo hace el resto puede hacerlo también, sin interferirle, y si no lo hace, los demás tienen vía libre. La pericia marinera, el saber leer la superficie del mar, el conocimiento del spot son claves para saber elegir las mejores olas o intentar engañar a los contrincantes para que se arriesguen con olas no tan prometedoras. En este juego de póker, los surfistas nativos del spot son los que suelen tener ventaja al conocer mejor el "terreno" que sus adversarios.

Surfistas a los que no perder de vista Aritz Aranburu con jovenes aficionados. Po WSL El sueño de cualquier surfista es acceder a la élite del surf profesional del circuito Championship Tour (CT), cerrado a los mejores 34 surfistas del planeta. Estos son los surfers españoles que más despuntan en competición: Aritz Aranburu (Zarautz, Guipúzcoa), primer y único español en acceder al CT; Natxo González (Plentzia, Vizcaya), primer surfista en acceder al Big Wave Tour (circuito mundial de olas grandes); Gony Zubizarreta (Vigo, Pontevedra); Hodei Collazo (Zarautz, Guipúzcoa); Garazi Sánchez (Sopela, Vizcaya); Leticia Canales (Sopela, Vizcaya); Lucía Martiño (Gijón, Asturias).

Principales pruebas que seguir

Existen dos principales circuitos profesionales: el Championship Tour (CT), circuito cerrado exclusivamente a los mejores 34 surfers del planeta y el Qualifying Series (QS), circuito clasificatorio de acceso al anterior. Dentro del QS, existe un rango de categorías (en versión masculina y femenina) que va desde QS1.000 hasta QS10.000 que reparten desde 1.000 hasta 10.000 puntos para los ganadores y hasta 340.000 dólares en premios.

El circuito QS dispone de pruebas clasificatorias en los cinco continentes, algunas de estas en nuestro país, como el Las Américas Pro Tenerife (QS1.500), el Pro Zarautz (QS1.500) o el Pantín Classic Pro (QS6.000), todas ellas puntuables para el ranking europeo y con una importante trascendencia histórica y una enorme aceptación entre los surfistas.

Donde seguirlas

Todas estas pruebas se pueden seguir en directo, que es lo preferible, pero si no existe la posibilidad de seguirlas en línea a través de la página de la World Surf League y a través de su Aplicación Oficial. Algunas también son retrasmitidas en directo por medios como AS Acción (que hay que consultar cada semana, como mínimo).