Iniesta: “Ya sé lo que voy a hacer con mi futuro”

“Ya he tomado la decisión, sé lo que voy a hacer con mi futuro”, aseguró Iniesta. Después de firmar un contrato de por vida con el club en octubre de 2017, en marzo de este año el capitán del Barcelona sembró dudas sobre su continuidad en el Barça. “Antes del 30 de abril tengo que tomar una decisión y la que sea será la más honesta”, afirmó, el mes pasado, el volante manchego, que cumplirá 34 años el 11 de mayo. Hoy, Iniesta ya sabe lo que hará la próxima temporada. Sin embargo, todavía no quiere revelar su decisión.

“El cariño y el respeto de la gente lo he tenido en el pasado, lo tengo ahora y lo tendré siempre. No es algo que me hará cambiar de opinión. Estoy agradecido a la afición desde hace 22 años”, explicó el campeón del mundo con España, que llegó a la Masia con 12 años. “Esta es mi casa”, subrayó Iniesta, después de recibir una nueva ovación de la hinchada azulgrana, tras ser reemplazado por Denis Suárez en el minuto 83.

A Iniesta todavía le cuesta digerir la derrota ante la Roma. “Las cosas malas que nos pasan nos las comemos nosotros y las sufre la gente. Arreglar no se arregla nada, la decepción fue importante. Tenemos dos opciones: o agachar la cabeza o seguir hacia delante”, analizó el futbolista de Fuentealbilla. Negó problemas con Valverde y miró al vestuario. “Cero discrepancias con el entrenador, estamos todos en el mismo barco. Aunque Ernesto asume la responsabilidad, somos los jugadores los que estamos en el campo”, concluyó.