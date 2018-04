20.000 millones de euros para un nuevo mundial de clubes con 24 países

Un grupo de inversores de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, China, Estados Unidos y Japón baraja una oferta por valor de unos 20.196 millones de euros (unos 25.000 millones de dólares) a la FIFA para gestionar un nuevo formato del mundial de clubes (mundialito) en el que competirían 24 países -ahora son siete-.

La oferta fue adelantada por The New York Times, que asegura que el presidente de la FIFA, Giani Infantino, comentó a la cúpula directiva de la entidad en una reunión en Bogotá hace un mes que existía dicha oferta para organizar una versión ampliada del mundial de clubes así como una futura liga de naciones. Infantino no especificó a su directiva los nombres de esos inversores, aunque sí les apremió a decidir sobre la oferta con la mayor celeridad posible.

El Financial Times ha ofrecido este jueves más detalles sobre ese consorcio internacional que planea comprar la gestión comercial de ese mundial de clubes. Según el diario, el SoftBank de Japón forma parte del grupo de inversores que desean ampliar el mundialito a 24 países a partir del año 2021. Según fuentes conocedoras de la oferta citadas por el FT, el propósito es cambiar la filosofía de dicha competición al considerar que el actual formato se centra en Europa y desatiende a millones de aficionados del resto del mundo.