La Liga importa nueve futbolistas saudíes a cambio de dinero

Nueve futbolistas de Arabia Saudí llegarán en los próximos días al fútbol español en virtud de un acuerdo suscrito por La Liga con el gobierno y la federación del país asiático, un pacto que agita conciencias porque los jugadores llegarán cedidos por sus clubs de procedencia durante los próximos seis meses y lejos de costarles dinero a sus destinatarios les supondrán ingresos económicos que en algunos casos pueden llegar hasta los cinco millones de euros. El dinero ya está tan por encima de la ilusión que hasta en una comunicación oficial el Sporting le dio la bienvenida a una de sus nuevas incorporaciones y le citó mezclando su nombre y el del equipo donde jugaba. Algo así como si hubiese anunciado a Enrique Sporting Quini.

Siete clubs españoles se han apuntado a esta iniciativa. Levante, Villarreal y Leganés, en Primera División. Numancia, Rayo Vallecano, Valladolid y Sporting en Segunda. Según La Liga todos tuvieron la posibilidad de acudir a terrenos árabes para realizar seguimientos y elegir a aquellos futbolistas que les podrían interesar. También enviaron ojeadores a una reciente concentración de la selección árabe en el sur de Portugal. Los perfiles varían. En el caso del equipo asturiano llega Abdullah Al Hamdam, de apenas 18 años, y su destino será el equipo juvenil o en el mejor de los casos el filial de Segunda B. “Es un delantero diestro alto, atlético, resistente y con velocidad que maneja las dos piernas”, describe el club asturiano en un perfecto ejercicio de definición standard de futbolistas. Ese rasgo de futbolista joven y por hacer llega también a los viveros de Leganés y Villarreal, que abren las puertas a dos refuerzos. Pero por ejemplo el Valladolid ya ha presentado a un experto centrocampista de 26 años. Y para reforzar a los tres clubs de la máxima categoría llegan tres futbolistas con amplia trayectoria en la selección absoluta y que estarán en el próximo Mundial de Rusia. El delantero Fahad Al Muwallad se incorpora al Levante; el Villarreal se refuerza con el extremo Salem Al Dawsari, pilar del Al Hilal, que acaba de caer en la final de la Champions League asiática; al Leganés llega Yahia Al Shehri, un mediapunta con el que cierra sus 25 fichas disponibles para profesionales.

“Se trata de auténticas estrellas en su país, donde tienen la catalogación de semidioses y cobran salarios millonarios. Y destacar allí no es sencillo”, advierte el técnico pontevedrés Raúl Caneda, que entrenó en Arabia a Al-Ittihad y Al-Nassr. En el primero de esos clubs le dio la alternativa al nuevo atacante del Levante. Apenas tenía 17 años Al Muwallad. “Con 15 años lo vi en torneos de fútbol base y estaba al nivel de los mejores de España o de Argentina. Tiene personalidad, técnica, es muy seguro de si mismo, pero el factor fundamental aquí no tiene que ver con la calidad sino con el cambio cultural. Si lo supera el auguro ciertas posibilidades de competir en la Liga”, incide el preparador gallego, que también entrenó al nuevo fichaje del Leganés y describe a Al Dawsari como un fenómeno: “Pero no lo van a tener fácil porque van a pasar de ser tratados como unas estrellas a que se les mire con el rabillo del ojo. ¿Tendrán tolerancia a la frustración si no juegan?”.

La AFE critica el acuerdo porque asegura que prioriza aspectos económicos sobre los futbolísticos y sacrifica la esencia del deporte

Poner dinero por estar en un plantel no es el mejor comienzo. Resulta evidente que en condiciones de libre mercado los futbolistas saudíes no habrían llegado a la Liga. En este sentido, la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) hizo público un comunicado a mediodía del lunes en el que su nuevo presidente, David Aganzo, advertía sobre un nuevo modelo que "prioriza el aspecto económico sobre el deportivo, sacrificando la esencia del deporte y anteponiendo el negocio a la promoción y formación de nuestros futbolistas".

Todo tiene que ver con la oportunidad que percibe La Liga para consolidar mercado en Arabia. Los derechos de televisión se aguarda que crezcan de manera exponencial con la presencia de futbolistas saudís, también el interés de varias firmas comerciales. De hecho cada uno de los jugadores que llegan a España lo hace con un patrocinio detrás. En contrapartida, los dirigente árabes aguardan al menos entrenamientos de calidad para su representación y la posibilidad de que alguno de ellos pueda disputar partidos en una competición que jamás ha acogido futbolistas de esa procedencia. Los clubs, con todo, no adquieren un compromiso de alineación.