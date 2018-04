Guardiola: “A Mateu le gusta sentirse especial”

Mateu Lahoz expulsó a Guardiola en catalán. El árbitro valenciano se dirigió a Marc Boixasa, el delegado del City, y a Mikel Arteta, el ayudante de campo, para dictar sentencia en el entretiempo: “El Pep está expulsat”.

“Le dije que era gol”, explicó Guardiola, tras el partido que disputó su equipo, el Manchester City, contra el Liverpool, en el estadio Etihad. “Me lo podía esperar porque a Mateu lo conozco de España. No le he insultado. Le he dicho: ‘¡Es gol!’. Es gol de Sané y no está es en fuera de juego porque el balón no es un pase de Sterling sino que rebota en Millner antes de llegar a Sané. El año pasado nos pitó en la eliminatoria contra el Mónaco y con 1-1 en el marcador, Agüero se iba contra el portero, le hacen penalti y no pita. En la siguiente jugada Falcao nos hace gol... Y era el mismo árbitro. A Mateu le gusta ser diferente. Le gusta ser especial. Cuando la gente ve unas cosas a él le gusta decidir diferente”.

El gol invalidado a Sané habría sido el 2-0 del City. Rondó el minuto 43 y el técnico juzgó que se trató del nudo del partido y, posiblemente, de la eliminatoria. “Es muy distinto irse 2-0 al descanso que irse 1-0”, insistió. “En esta competición, donde los equipos están tan igualados, este tipo de acciones marcan la diferencia. Hoy la derrota ha sido porque tras el 1-1 el equipo se vino abajo y vimos que era muy difícil pasar de ronda”.

“A veces te eliminan jugando bien”, prosiguió el entrenador del City. “El año pasado el Bayern estaba jugando mejor que el Madrid, le expulsaron a Vidal, se quedó con diez y pasó el Madrid. Nosotros eesta temporada hemos ganado en todas las estadísticas pero hemos perdido tres partidos en una semana. La Premier muestra cuán bueno eres cada tres días; en la Champions te juegas todo en 45 minutos. Es una competición de momentos. Esperemos estar el año que viene en semifinales. Tenemos que reflexionar y tratar de mejorar en el futuro”.

“No puedes estar 11 meses al máximo nivel”, ponderó. “Por el lenguaje corporal de mis jugadores te das cuenta de que han luchado con toda el alma por remontar. Pero no puedes jugar siempre con la misma intensidad. Lo que hemos hecho en la primera hora de partido ha sido muy bueno. Pero no hemos podido aprovechar el impulso de la salida, cuando metimos un gol. Luchábamos para meter el segundo cuando nos empataron. No arrepiento de mis decisiones. Hemos perdido contra el Liverpool, un gran equipo”.