Rory McIlroy quiere cobrar en el Masters una cuenta pendiente

Rory McIlroy es un veterano de 28 años. Al menos en el Masters de Augusta, donde esta temporada compite por décima vez. Así que los más jóvenes le piden consejo sobre cómo manejarse en un campo tan guerrillero. “Yo les digo que tengan paciencia, que hagan birdie en los pares cinco y que mantengan el putt en el lado correcto del hoyo. Y que esperen lo mejor”, afirmaba este viernes el norirlandés después de acabar la segunda jornada cuatro bajo par en total.

Un sentimiento especial remueve a McIlroy, número siete del mundo, en el verde de Augusta. No es solo enterrar el naufragio de 2011, cuando firmó 80 golpes en el último día y dejó escapar los cuatro de ventaja que tenía al comienzo del domingo para vestirse con la chaqueta. Es también entrar en la enciclopedia como el sexto jugador en la historia que completa el Grand Slam, los cuatro grandes, y el primer europeo en este selecto club. Los estadounidenses Gene Sarazen, Ben Hogan, Jack Nicklaus y Tiger Woods, y el sudafricano Gary Player son los cinco que esperan a McIlroy en el olimpo. “Es mi cuarto intento de completar el Slam”, dice McIlroy, recordando las opciones que ya tuvo en el Masters en los tres últimos años, una vez ganados antes el US Open (2011), el Campeonato de la PGA (2012 y 2014) y el Open Británico (2014). “Obviamente eso ya es bastante presión, pero hay que saber manejarla. Me lo intento tomar como una semana más”, afirma.

Claro que no lo es, porque además su temporada ha estado dirigida a esta semana. McIlroy ha jugado este año más torneos previos a Augusta, ocho, que en otros cursos, cuando llegaba con cuatro o cinco en la mochila. Y ha disputado en los últimos días más rondas de preparación.

McIlroy, siempre agresivo, ha acabado entre los 10 primeros en las cuatro últimas ediciones, y ahora cree que ha llegado su momento. Golfistas más jóvenes como Spieth han ocupado en las últimas temporadas el lugar de futuro que parecía destinado a él. Ahora le toca cobrar la cuenta pendiente con el Masters.

Así está la clasificación del Masters de Augusta.

Horarios de este sábado (hora peninsular española): a las 16.40 sale a jugar Tiger Woods con Ian Poulter; a las 18.30, Rafael Cabrera Bello con Vijay Singh; a las 19.20, Jon Rahm con Matt Kuchar; a las 20.10, Jordan Spieth con Dustin Johnson; a las 20.20, Henrik Stenson con Rory McIlroy; y a las 20.30, el último partido, Patrick Reed con Marc Leishman. Tv: Movistar Golf a partir de las 21.00.