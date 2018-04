“La familia Al Thani es la que gobierna Catar. El alcalde no debe cruzar esta línea roja”

El presidente del Málaga FC, Abdullah Al Thani, ha criticado este jueves al alcalde Francisco de la Torre y al presidente del PP de Málaga Elías Bendodo, a los que pide apoyo "más allá de las fotos que se hacen en las instalaciones malaguistas". En una entrevista exclusiva en La Opinión de Málaga, el jeque elude toda responsabilidad sobre la actual situación del equipo (marcha último en la Liga y tiene pie y medio en el descenso), y acusa a los políticos y a Francesc Arnau de ello. "Repetidamente he declarado que esta entidad funciona con mi propia sangre y que tenemos varios planes de acción para el óptimo desarrollo del club como emblema para Málaga y su provincia", afirma Al Thani a la vez que asegura que no abandonará el equipo aunque se certifique el descenso a Segunda.

Al Thani habla desde su residencia en Doha (Catar) y asegura que, aunque no tiene previso regresar a la Costa del Sol por ahora, eso no es un problema. "Catar está bajo un bloqueo político y en este momento tengo que solidarizarme con mi casa, que es este país. Esto no quiere decir que no esté pendiente de todos los hechos relacionados con el Málaga", contesta a los que le piden una mayor implicación. "Conozco verdaderamente todos los acontecimientos", acota.

Respecto a las declaraciones de De la Torre, Al Thani dice que "este responsable público parece que cree que han sido en vano nuestros siete años de esfuerzo y trabajo directo". Y ante la pregunta de si le ha molestado que el alcalde plantee públicamente la posibilidad de vender el Málaga a otros inversores, asegura "que es algo muy extraño" y lo invita a que se contacte directamente con él: "Mi oficina estará abierta. Que se ponga en contacto conmigo y nos comunicaremos sin ningún tipo de barrera", afirma en la entrevista.

Al Thani no se ha guardado nada y ha tenido palabras duras tanto con De la Torre como con Bendodo. "Quiero dejarle claro al alcalde que hablar de la familia Al Thani es hablar de la familia que gobierna Catar. Esta línea roja no debe cruzarla. Si quiere tensar las relaciones entre el Gobierno de Catar y el de España, que repita lo que ha dicho y ya veremos lo que sucede", destaca. Y remarca: "Sabe perfectamente que soy el jeque Abdullah bin Nasser Al-Thani y no el señor jeque. Pero en cualquier caso siempre le desearé lo mejor, así como que viva muchos años".

En el plan del jeque está hacer un Málaga grande. "Vamos a seguir dando amor de corazón a la entidad para definitivamente convertirnos en un club de elite, un modelo en toda Europa. Este es nuestro objetivo. Con la ayuda de Alá lo lograremos. No obstante, me gustaría ver también al alcalde de Málaga o al presidente de la Diputación apoyándonos en todo momento, no haciendo campaña electoral a costa de nosotros y de una entidad con tanta historia como el Málaga CF", se queja Al Thani haciendo referencia a las próximas elecciones municipales y a la confirmación del propio De la Torre de que volverá a ser candidato.

Por último, en cuanto al complicado momento deportivo, destaca la figura de Francesc Arnau: "Hubo muchas cuestiones que como todos sabemos corresponden, sobre todo, a la anterior etapa de Francesc Arnau como máximo responsable de la parcela deportiva. Llegó un momento en el que se perdió la confianza. Pero prefiero no dar más detalles sobre este tema. Ya habrá tiempo de analizar los fallos cometidos, de aclarar determinadas cuestiones y de mirar hacia el futuro", concluye.