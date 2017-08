Así es la hija del jeque del Málaga que presenta los fichajes

En octubre del año pasado, las jugadoras del Málaga femenino se ejercitaron por un día con una nueva compañera. Ataviada con la camiseta de entrenamiento del club, peto fucsia, y pantalones y velo negro, la joven jugadora ocasional participó en la sesión junto a futbolistas que rondaban su edad. No se trataba, sin embargo, de una nueva incorporación o de ninguna prueba. Las chicas del Málaga se estaban entrenando con su propia presidenta, Hamyan Al Thani, la hija del jeque Abdullah Al Thani, dueño del Málaga. En la última semana, su presencia ha pasado de la discreción al primer plano, siendo la encargada de presentar a los dos últimos fichajes del club.

Desde que Al Thani comprara el Málaga en 2010, el club no se ha bajado en ningún momento de su particular montaña rusa. Desde entonces ha habido tiempo para fichajes millonarios, una participación estelar en la Champions, promesas, despidos, ausencias, juicios, leves recuperaciones y una larga lista de desencuentros entre la parte deportiva y la ejecutiva. Como reflejo de esa inestabilidad, su organigrama ha sufrido cambios radicales hasta configurarse el que ahora mismo aparece en la información oficial del club: un consejo de administración formado por el jeque y tres de sus hijos, un consejo consultivo y un área deportiva, con tres personas cada una.

Pero en la dirección del Málaga desde el año pasado hay un Al Thani más. La hija de 25 años del jeque no aparece en el organigrama, pero desde finales del verano de 2016 ejerce como CEO de la Academia del club, la cantera, y también como responsable máxima del Málaga femenino, cuyo primer equipo juega en Segunda. De la poca información que transciende sobre ella, que no concede entrevistas, en el club aseguran que no es residente en España, donde solo pasa temporadas, y que el resto del tiempo está en Qatar. Sobre su formación, afirman que cursó en Londres estudios universitarios en MBA (Máster en administración y empresa). Durante su infancia, en su país natal, jugó al fútbol durante algún tiempo, según cuenta Ben Barek, consejero consultivo, y figura histórica del club, que trabaja y habla habitualmente con ella.

Su creciente participación en los actos institucionales es notoria, con dos momentos destacados esta misma semana con las llegadas de Rolón y Rolan, donde ejerció de representante de la propiedad en las presentaciones. Su mayor visibilidad ha coincidido en el tiempo con un nuevo capítulo de distanciamiento entre el área deportiva y la propiedad por la política de fichajes, aireados en muchas ocasiones en Twitter por el propio presidente. En esta ocasión, el motivo ha sido la incorporación de Rolón, una operación que ha llevado el jeque personalmente sin llegar a un consenso con Francesc Arnau, directo deportivo, y Míchel, el entrenador. Aunque estuvo en el acto, Arnau no posó junto a Hamyan y Rolón en la foto oficial.

En este contexto es a Hamyan a quien le ha tocado ejercer la representación de la familia Al Thani en los actos de la entidad. También se le ha podido ver en las presentaciones de los fichajes del equipo femenino, en una entrega de una distinción al club en la feria de Málaga, o cuando en mayo acompañó a su padre en la firma de la concesión de los terrenos para la futura ciudad deportiva del club, junto al alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre. Su aparición más antigua en el archivo de comunicados del Málaga es de septiembre de 2016.

Algunos empleados del club interpretan su llegada y la concentración del poder ejecutivo en los hijos (Nasser es vicepresidente y consejero delegado, y Nayef y Rakan consejeros), como una muestra de desconfianza de los propietarios en personas de fuera de su círculo más íntimo. El jeque no puede residir en España por temas burocráticos y solo puede pasar temporadas cortas. Es por eso que siempre ha delegado en personas de confianza. En estos siete años ha prescindido de tres (Abdullah Ghubn, Moayad Shatat y Vicente Casado, los tres denunciados por el club) hasta dejar en ese rol a su hijo Nasser.

Quienes trabajan con ella habitualmente la definen como una persona silenciosa, muy trabajadora e involucrada en el proyecto. "Quiere estar al corriente de todo", cuenta Antonio Contreras, entrenador del Málaga femenino. "Llevo unos 14 años en el fútbol femenino y muchos presidentes no están al corriente de todo", añade. Contreras, que se comunica con ella en inglés, por lo que se ha apuntado a clases para mejorar el idioma, destaca la disponibilidad de la hija del jeque para asistir a entrenamientos, partidos y también su relación con las jugadoras. "Su trato al femenino es genial. No sé si la gente de Málaga eso lo llega a entender". Bajo su mandato y el trabajo del técnico, han logrado un nuevo campo con mejores condiciones, en Cártama, que el equipo médico sea el mismo que trata al masculino o que puedan utilizar el gimnasio de la Rosaleda. El propio Contreras, técnico experimentado en Primera en equipos como Atlético o Levante, llegó de la mano de Hamyan, una muestras de su apuesta por el equipo femenino.

Ben Barek matiza que ella realmente no toma decisiones. Es la encargada de comunicarle a su padre todo lo que pasa en la Academia y en el Málaga femenino, pero es el jeque el que tiene la última palabra. "Hablar con ella es como hablar con el presidente", indica Miguel Calzado, coordinador de la Academia. "Conoce bastante a los jugadores, sobre todo de los equipos importantes", añade. Calzado también destaca su dedicación y presencia en torneos y partidos y recuerda como en la final de la Copa Campeones, un torneo juvenil celebrado en Vigo, Hamyan le dio una charla a los jugadores en el vestuario tras perder contra el Madrid de Guti. Y les llevó una tarta.