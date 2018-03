Lopetegui: “Lo que ganemos lo tendremos que ganar en el Mundial”

"Fue una semana redonda”, certificó Sergio Ramos, "ganar estos partidos es la mejor manera de seguir manteniendo esas ganas de que empiece el Mundial. Hemos jugado muy bien pero tampoco hay que sacar pecho".

Las palabras del capitán cerraron la última prueba camino de la Copa del Mundo. España se midió con éxito a las dos finalistas de Brasil 2014. Primero a Alemania (1-1) y después Argentina (6-1); sumó su 18º partido consecutivo sin perder; mantuvo un excelente nivel futbolístico y anímico; y conectó con la hinchada, tan volcada en el Wanda que culminó su apoyo con una ovación cerrada a Gerard Piqué, autor de un par de jugadas de casta y jerarquía, con la rodilla derecha vendada, y cojeando durante un rato.

"Me alegro mucho por él porque lo merece; ha hecho un gran partido sobreponiéndose a sus molestias físicas", dijo el seleccionador, Julen Lopetegui, que se fundió en un abrazo con el central cuando iba camino del banquillo, al ser sustituido.

"Hemos estado muy efectivos en la primera parte, en donde el control del partido ha sido alterno", ponderó el seleccionador español; "y en la segunda parte hemos sido muy superiores. Estos partidos se deciden por detalles. El 3-1 les ha hecho daño y ha sido definitivo para que cambie la tendencia. Hay que recordar que Argentina es la finalista del último Mundial, y aunque Messi, Di María o Agüero no estaban y son determinantes en su equipo, nosotros también teníamos bajas importantes".

"Estamos contentos con todo el grupo por la pasión y la determinación que le ponen", dijo el técnico, que no quiso elogiar a ninguno de sus futbolistas en particular y se mostró medido a la hora de valorar cuál de sus delanteros había sido el mejor. Si Aspas, Moreno, o Costa, todos goleadores en las últimas citas, todos implicados en la competencia interna por ingresar en la lista definitiva, a la que también aspira Morata. "No son momentos de hacer cuentas", despejó Lopetegui, más aséptico que diplomático; "quedan dos meses de competición y quedan muchísimas cosas en juego. Es cierto que el rendimiento de todos los jugadores que han podido intervenir ha sido muy bueno. Estamos encantados. Ya llegará el momento de analizar y tomar las decisiones".

Thiago Alcántara se desempeñó con solvencia como mediocentro único, considerando que es una posición a la que no está habituado. "No teníamos dudas del rendimiento que podía darnos Thiago", dijo el seleccionador, que colocó al hijo de Mazinho en el eje del equipo contra Alemania y Argentina; "los grandes jugadores se adaptan a distintas posiciones y él ya había jugado alguna vez allí. Es un chico al que le gusta mucho el fútbol y entiende muy bien el juego".

"Si la gente está contenta, fantástico", concluyó Lopetegui. "No me voy a pelear con nadie que crea en los chicos. Pero no nos olvidemos que España tiene los mismos puntos que Argentina en el Mundial. Estamos a cero puntos. Lo que ganemos lo tendremos que ganar en el Mundial. No ganaremos por hablar. Eso lo tenemos muy claro".

" España nos abofeteó por nuestra forma de jugar"

Jorge Sampaoli tardó en salir del vestuario. El seleccionador argentino soportó con entereza el tránsito por la sala de conferencias del Wanda después de una derrota histórica. Argentina no encajaba seis goles desde 2009 (ante Bolivia, también 6-1), y aquella derrota desencadenó una crisis sin precedentes. "Son resultados atípicos que pueden modificar en la óptica", dijo Sampaoli, que consideró que el dominio no fue proporcional al marcador. "Tenemos que sacarle la mochila al jugador y nosotros hacernos cargo. Si nosotros cargamos esta derrota al jugador haremos que muchos no estén. Pero yo tengo que desmenuzar el partido y la gira".

La ausencia de Messi modificó los planes de Argentina, dijo el técnico. "Leo tuvo una semana muy buena de entrenamientos, pero seguía con la molestia [en el aductor derecho]", reflexionó sobre la ausencia del 10. "Hay que analizar tranquilamente todo lo que pasó. Son jugadores que nos ayudarían a ir aclarando nuestras dudas de cara al Mundial e hicieron un primer tiempo increíble. Pero en el segundo España nos abofeteó por nuestra forma de jugar".