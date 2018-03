Bronstein ejerce como genio

Posición inicial:

Blancas: Tc1, Td1, Cf1, Rg1, Dd2, Ae2, Ae3; peones en a2, b4, c4, d5, f2, g3 y h2.

Negras: Rc8, Td8, Th8, Dc7, Cd7, Ad6, Ag6; peones en a7, b7, f7, c5, e5, f5 y h3.

Recibimos por cuarta vez en El Rincón de los Inmortales al entrañable genio David Bronstein (1924-2006), quien no fue campeón del mundo por una acumulación de infortunios. Por contar solo dos: en el Interzonal de Portoroz (Yugoslavia) de 1958 (donde Fischer lo había señalado como el gran favorito) no pasó al Candidatos por medio punto, tras perder la última ronda ante el filipino Rodolfo Tan Cardoso porque un corte de luz en plena partida le hizo perder concentración y no fue capaz de centrarse de nuevo después. Y en el de 1964 (Ámsterdam) lo hizo muy bien y terminó 6º (se clasificaban siete), pero una regla decía que no podía haber más de tres soviéticos en el Candidatos (Smyslov, Spassky y Tal) lo que dejó fuera a Stein y Bronstein.

Ese mismo año firmó, en el Campeonato de la URSS frente a Nikolay Bakulin, la maravillosa combinación que glosa este vídeo. Todas las piezas de Bronstein crean con gran armonía una amalgama de los temas tácticos de clavada, desbloqueo, desviación y atracción para redondear una victoria antológica.