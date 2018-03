Los “errores” de Mourinho

Un sector de la afición del Manchester United silbó con fuerza a José Mourinho a la conclusión del encuentro ante el Sevilla. Las redes sociales ardieron en contra de un entrenador que se ha gastado 350 millones de euros en dos temporadas en el United y no ha logrado meterse en los cuartos de final de la Liga de Campeones. Estos mismos aficionados lamentaban el juego conservador y el estilo rudimentario de un equipo al que el Sevilla le dio un repaso con el balón. Mourinho, sin embargo, estuvo bastante deportivo a la finalización del encuentro.

“El Sevilla ha marcado más goles que nosotros y nos ha superado con justicia. Eso es lo que vale. No tengo más remedio que dar mi felicitación al Sevilla por el pase. Que sean felices en la siguiente ronda”, aclaró el entrenador portugués, que se ha estrellado en la mejor competición del mundo. “Estoy decepcionado, es evidente. No esperaba esta eliminación. Pero aquí perdemos todos. Cuando ganamos lo hacemos todos y eso ocurre en España, en Italia, en Inglaterra y en la China”, aclaró. “Por supuesto que he cometido errores. Han sido mejores y ya está. En la ida sí controlamos bien y aquí tuvimos nuestras ocasiones, pero no ha sido posible”, afirmó el entrenador del United, muy cuestionado.

“El segundo gol nos ha hecho la eliminatoria imposible. No puedo hablar mal de mis jugadores, que se han esforzado para ganar y pasar a la siguiente ronda. Intentamos ser agresivos desde el primer minuto, pero no marcamos. El Sevilla tuvo la virtud de tener progresivamente el balón y nos fue dominando”, añadió el preparador del United.

Otro triunfador de la noche, pero en Roma, fue Monchi. El ex director deportivo hispalense se manifestó “contento” por el pase del cuadro andaluz. “Es una posibilidad jugar contra el Sevilla. Tenemos que disfrutar del momento y disfrutar ambos de estar entre los mejores ocho equipos de Europa”, indicó Monchi desde la capital italiana.