De Gea se estira pero no evita el gol del Sevilla.

“Para ti Sevilla, por tu afición y para nuestra historia. Felicidades a todos. ¡Qué puto equipo!”, escribía anoche en su cuenta de Twitter Ben Yedder, el héroe de la clasificación del Sevilla en su histórico acceso a los cuartos de final de la Copa de Europa por primera vez en 60 años. El vestuario andaluz celebró el pase como si de un auténtico título se tratara. Cuando menos se esperaba, el Sevilla volvió a alimentar su leyenda en un siglo de éxitos. “Creía en el equipo y en mí. Hemos demostrado que somos muy grandes”, afirmó Ben Yedder, autor de los dos goles del Sevilla.

“Ha sido todo muy loco. Ganar una eliminatoria así en un campo como este, ante el United, es para volverse loco. Yo doy el máximo para marcar. Estábamos jugando bien, pero necesitábamos marcar”, añadió el delantero francés del Sevilla. “Es la primera vez que accedemos a los cuartos de final de esta competición y estamos muy contentos, claro”, añadió el francés, uno de los máximos goleadores de la Liga de Campeones con ocho dianas.

El jugador sevillista quiso repartir los méritos: “Ahora no me pongo límites. Nos hemos clasificado todos juntos, no soy protagonista. Esto es un equipo. Ganamos a un rival muy grande en un estadio muy grande, con un gran entrenador. Es muy especial. Somos un gran equipo y hemos hecho historia”, finalizó el héroe de la noche inglesa.

El técnico, Montella, también mostró su felicidad: “Doy las gracias a toda la gente que ha estado aquí hoy. Nos han ayudado a hacer historia en un estadio como este”, aclaró Vincenzo Montella, quien explicó por qué optó por Kjaer para jugar de central y colocar a Mercado en el lateral derecho. “Me decidí por Kjaer porque es un futbolista de una gran experiencia. Nos podía ayudar en una posición importante con gente como Lukaku”, afirmó el entrenador del Sevilla, que ha llevado a su equipo a la final de la Copa y a estar entre los ocho mejores de la Champions.

"Es una temporada para tener en cuenta", afirmaba Óscar Arias, director deportivo del Sevilla y muy criticado por los fichajes que han llegado esta campaña al conjunto andaluz, la primera temporada sin Monchi, su predecesor en el cargo. "Es un paso importantísimo el que hemos dado y debemos darle el valor que le corresponde. Hemos sufrido y nos hemos llevado un triunfo muy importante", aclaró el directivo del conjunto andaluz. "La afición ha vivido este triunfo con una gran pasión y hemos dado una lección desde la grada", añadió Arias. "Mañana pensaremos en el sorteo. Ahora a disfrutar", finalizó.

También se felicitó por la victoria el presidente del Sevilla. "Aquí está el Sevilla, haciendo historia", aclaró José Castro. "No paramos de crecer aunque en la Liga hemos mostrado algún problema", aclaró el máximo dirigente del conjunto andaluz, que añadió que los jugadores fueron "capaces de ganar a un equipo plagado de estrellas, de fichajes de relumbrón y ahora el Sevilla está entre los ocho mejores de Europa".

“Ha sido un trabajo espectacular por parte de todos. Nos merecemos este pase. Creo que la entrada de Ben Yedder nos ha dado el plus que necesitábamos, ya que estábamos dominando el juego, pero nos faltaba marcar”, indicó Sergio Escudero, uno de los mejores jugadores del Sevilla.

El centrocampista argentino Éver Banega, por su parte, se puso a pensar ya en el siguiente choque, aunque no lo jugará por sanción: “Ahora vendrá lo más difícil, pero no importa, lo importante es cómo trabajemos nosotros”.