Aronián falla ante el presidente de Armenia

Es muy excepcional que el presidente de un país extranjero sea la principal estrella invitada en un torneo de ajedrez. Pero Serzh Sargsián es un caso especial, porque también preside la Federación Armenia de Ajedrez, una pasión nacional. Su gran ídolo, Levón Aronián, no pudo ganar una posición muy ventajosa frente al chino Liren Ding en la ronda inaugural del Torneo de Candidatos que ocho estrellas disputan en Berlín. Ése fue el único empate.

“Nunca había visto tantos armenios fuera de Armenia”, comentó el viernes la fotógrafa rusa María Emiliánova, muy asidua a los torneos de élite, durante la fiesta de inauguración. Ciertamente, Sargsián no acudió solo, como si fuera una visita personal, sino con toda la parafernalia oficial a su alrededor, lanzando a sus ciudadanos un claro mensaje en cuanto a la importancia del ajedrez (asignatura obligatoria en Armenia) y de un triunfo de Aronián, quien parte como principal favorito para la gran mayoría de los expertos.

ampliar foto El presidente de Armenia realiza la jugada inaugural del Torneo de Candidatos en el tablero de Aronián, a la izquierda, frente a Ding World Chess

Dado que los emparejamientos de la primera ronda se conocían desde hace un mes, Aronián tuvo mucho tiempo para preparar su combate inicial frente al rival más flojo en teoría. Y lo hizo a conciencia, porque su octava jugada es una idea de laboratorio y un claro anuncio de que estaba dispuesto a arriesgar para arrancar con una victoria y dedicársela a su querido presidente.

Todo indicaba que la Operación Berlín del presidente armenio iba a salir redonda porque, solo seis jugadas después, la posición de Ding ya era muy delicada: cualquier imprecisión podía significar la derrota inmediata. El chino comenzó a invertir mucho tiempo en sus decisiones, y el armenio también, para asegurarse de que no se le escapaba la ventaja. De hecho, Ding no acertó con la defensa más precisa, pero Aronián tampoco supo evaluar correctamente sus opciones. Y de pronto, cuando la tensión era máxima y el armenio disponía de una variante que le daba mucha ventaja, se asustó por la presión del reloj y forzó el empate por triple repetición de movimientos.

Sería exagerado decir que el desenlace fue decepcionante desde el punto de vista de los aficionados en general, porque la partida fue apasionante y de gran calidad a pesar de que sólo se hicieron 21 jugadas. Pero la frustración de Aronián era visible cuando compareció ante periodistas y aficionados, aunque, como siempre, hizo un esfuerzo para mantener la compostura y decir cosas interesantes.

“Sí, es una idea de laboratorio que me gustó mucho cuando se me ocurrió, porque en el ajedrez de élite de hoy es difícil producir posiciones muy interesantes desde la apertura, y esta lo es sin duda”, explicó. Después, al mostrar diversos momentos clave en el tablero electrónico, incluyó precisamente la posición que le hubiera dado mucha ventaja: “Sí, parece que aquí estoy bien, pero no lo he visto claro en apuros de tiempo y he preferido ser prudente”, concluyó.

ampliar foto Caruana, izquierda, contra So World Chess

Es demasiado pronto para saber si esa falta de pegada en un momento de máxima tensión le pasará factura en un torneo de trece rondas (liga a doble vuelta entre ocho). Pero si nos guiamos por la actitud de los demás jugadores en la jornada inaugural, todo indica que este Torneo de Candidatos va a ser mucho más intenso que el de hace dos años.

Fabiano Caruana venció a Wesley So en el duelo entre estadounidenses -el reglamento obliga a enfrentar a los compatriotas en las primeras rondas- de manera inapelable. Tanto, que sería exagerado utilizar esta derrota de So para reafirmar que no está en forma, porque no cometió errores evidentes; tal vez se equivocó al abrir la posición, y desde entonces su rival jugó magníficamente.

ampliar foto Krámnik, durante su partida de hoy con Grischuk World Chess

Vladímir Krámnik venció la pelea de rusos con un planteamiento psicológico muy acertado: una apertura muy sosa, lenta, lentísima, incitando a que Alexánder Grischuk se apurase de tiempo aún más de lo habitual. Así, y a pesar de la defensa muy creativa de su rival, logró una pequeña ventaja tras el primer control de tiempo, que luego remató con su acostumbrada técnica excelsa tras cinco horas de lucha.

ampliar foto Alexánder Grischuk World Chess

La derrota de Serguéi Kariakin, actual subcampeón del mundo, con blancas ante Shajriyar Mamediárov empezó a fraguarse en su extraña decisión en la duodécima jugada, cuando, en lugar de un enroque largo que le hubiera dado una posición sólida y ligeramente ventajosa, se metió en un lío, justo el tipo de ajedrez donde el azerbaiyano se encuentra como en casa. El resultado fue un final de damas con un peón pasado de Mamediárov, quien apretó durante más de seis horas, y logró que la excelsa técnica defensiva de Kariakin, apodado como “ministro ruso de Defensa”, no fuera esta vez suficiente.

De las declaraciones de los jugadores tras las partidas, la más llamativa fue esta de Grischuk: “Las condiciones de juego son terribles. Ni siquiera había agua en el baño. Pero quiero dejar muy claro que eso no tiene nada que ver con mi derrota, causada por razones totalmente distintas”.

Página oficial de World Chess