El Espanyol sentencia a Muñiz en el descuento

Otra vez los minutos del descuento fueron fatídicos para el Levante, que se desangra. La tropa de Muñiz empató con el Espanyol a un gol cuando estaba a punto de cantar bingo. El equipo perico, muy lánguido todo el partido, igualó en un error de la zaga granota. El Espanyol suma seis jornadas sin perder.

4-4-2 (D.P.) Juan Ramón López Muñiz 13 Oier 4 Róber 18 Erick Cabaco 19 Cambio 57' Sale Coke Pedro López 22 Luna 5 Cambio 80' Sale Campaña Cheick Doukoure 11 1 goles 54' Gol Morales 20 Sasa Lukic 14 Ivi 7 Cambio 45' Sale Boateng Sadiku 17 Pazzini 13 Cambio 43' Sale Pau López Diego López 3 Aarón Martín 2 Tarjeta amarilla 53' Tarjeta amarilla Marc Navarro 6 Óscar Duarte 15 David López 23 Granero 4 Víctor Sánchez 25 Cambio 75' Sale Jurado Tarjeta amarilla 29' Tarjeta amarilla Darder 19 Cambio 65' Sale Óscar Melendo Piatti 7 Tarjeta amarilla 12' Tarjeta amarilla Gerard Moreno 11 1 goles 90' Gol Leo Baptistao 4-4-2 (D.P.) Enrique Sánchez Flores

Vestido como para asistir a una ceremonia, Muñiz dirigió desde la banda su último partido como técnico del Levante UD. Su traje negro anticipaba la mortaja que luego le pondría el partido. El Levante no ha ganado en el Ciutat de València desde septiembre cuando superó por 3-0 a la Real Sociedad en un brillante arranque de Liga donde todas las circunstancias le eran favorables. Repitió triunfo en noviembre, ganando en Las Palmas por 0-2. No ha vuelto a vencer en un partido desde aquel momento. Entonces, con esa victoria, le metió 9 puntos de ventaja a un rival directo. Hoy, 15 jornadas después, la Unión Deportiva, que juega el lunes en Vigo, está solo un punto por detrás del cuadro granota.

Con el conjunto perico haciendo un mejor fútbol combinativo y cercando el área de Oier, la mejor ocasión de la primera parte fue para el Levante. Morales asistió entre líneas a Pazzini que algo escorado a la derecha, disparó duro y al centro donde respondió el gigantón Diego López. Ese zarpazo del italiano metió a los granota en el partido. Una falta colgada por Ivi desde la derecha la peinó Rober Pier al segundo palo para que, de nuevo, Pazzini estrellará el balón en el lateral de la red. Hasta ese momento, el Espanyol tocaba y llegaba más y mejor pero sus ataques eran intrascendentes. Marc Navarro era el elemento desestabilizador en los blanquiazules y Granero jugaba con criterio pero las líneas de pase hacia Gerard Moreno y Baptistao estaban cegadas.

Quique dejó a Carlos la Roca Sánchez en el banquillo y no pudo contar con Sergio García, que se lesionó durante el calentamiento previo al partido. Baptistao entró por el ex del Levante. Ese contratiempo no iba a ser el único. El Espanyol perdió a Diego López después de chocar con el robusto punta albanés Armando Sadiku en el minuto 38. El meta salió de puños a despejar un balón centrado desde la derecha y su cabeza colisionó con violencia contra la de Sadiku. La jugada fue limpia, ambos fueron a por el balón. Diego López trató de levantarse y seguir pero fue retirado en camilla. Pau López entró en el partido. El portero fue traslado al hospital La Fe de Valencia para ser sometido a diferentes pruebas como dicta el protocolo médico habitual en estos casos.

ampliar foto Diego López se retira tras sufrir un fuerte impacto en la cabeza con un jugador. J. M. F. V.

El Levante, que se marchó mejor que su rival al descanso, salió desorientado tras el parón. Gerard Moreno apareció por primera vez para rematar en plancha un centro de Sergi Darder desde el costado izquierdo anticipándose a su marcador. Era el primer remate del delantero catalán, bien sujetado por Rober Pier y Cavaco, los centrales granota de emergencia ayer por la baja de la pareja titular que integran Chema y Postigo. La respuesta del gallego y el uruguayo fue superior a la mostrada por los centrales habituales hasta el gol de Baptistao en el descuento.

A balón parado marcó el Levante el primer gol del partido. Morales botó una falta lateral, Marc Navarro agarró y derribó a Cavaco, que estaba en fuera de juego en el momento del saque. El penalti lo transformó el Comandante. Quinto gol de Morales este curso. El Levante vivió entonces una situación desconocida: ponerse por delante en el marcador. Los granota no lo hacían desde el 19 de noviembre, fecha de su victoria en Las Palmas.

De ahí hasta el final, el Levante se encerró y favoreció el asedió del Espanyol que empató después de una acción de Jurado desde la derecha por medio de Leo Baptistao.