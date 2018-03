Valverde: “Por un penalti invisible nos han empatado”

“Nosotros vemos todas las jugadas a nuestro a favor; el equipo contrario, al suyo. No tengo nada más que comentar”, concluyó Ernesto Valverde en su comparecencia en el Estadio de Gran Canaria. Antes, en cualquier caso, ya se había encargado de dejar clara su postura. La tarea del árbitro del partido, Mateu Lahoz, quedó bajo los focos. No señaló una mano del portero Chichizola fuera de su propia área. Y, en cambio, sí pitó la mano de Digne en la de Ter Stegen. Para rematar su controvertida labor, añadió seis minutos más al duelo cuando el partido no había sufrido demasiadas interrupciones, más allá de las muchas amarillas (10), de los cambios y del penalti. “La pregunta sería: ¿Qué ha pitado el árbitro?”, cuestionó Valverde.

“No lo sabemos”, se respondió el preparador del Barcelona. “Generalmente, entras en el vestuario y hay una imagen en la tele o hay alguien que te dice que es lo que el árbitro pitó. Pero, esta vez, me parece indescifrable”, añadió Valverde. Iniesta, en cambio, sí sabe lo que cobró el colegiado. “La jugada en sí no la he visto, pero el árbitro decía que eran unas posibles manos”, explicó el capitán. En el acta de Mateu Lahoz no hay ningún comentario que disipe las dudas. “Por un penalti invisible nos han empatado”, remató Valverde.

Pero la jugada del penalti no fue la única decisión del árbitro que alteró al entrenador del Barcelona. Antes de que finalice la primera parte, Chichizola, guardameta de Las Palmas, cortó una acción de Luis Suárez, supuestamente con la mano. “En el descanso he hablado con él, había una mano clarísima fuera del área y no la ha visto. A mí me había parecido muy clara, seguro que a Jémez no”, dijo Valverde. Pero se equivocó el técnico azulgrana. El preparador de Las Palmas también vio la mano del meta argentino. “La de Chichizola fue mano. Pero no voy a valorar las decisiones del árbitro, mi idea es ayudarlos en su trabajo”, argumentó Jémez.

En la misma línea que el técnico de Las Palmas, opinó Iniesta: “Son decisiones del árbitro... a veces te dan y otras te quitan. No podemos hacer más respecto al resultado”. Y remató Valverde: “No vamos a eludir nuestra responsabilidad. Al final, tendríamos que haber estado por encima de todo”.

“Teníamos mucha ilusión en llevarnos los tres puntos. En el primer tiempo se intuía que el peligro estaba cerca. Y cerca de hacerse el gol, cargándose ellos de muchas amarillas. Cada vez que cogía el balón Leo le hacían falta”, analizó Valverde. Entendió el Txingurri que después del penalti su equipo se desdibujó. “La jugada del penalti nos ha hecho daño. Por cómo ha sido y esa sensación que te queda. Ellos se han defendido bien, intentamos entrar por allí, pero cada vez había menos continuidad en el juego y se hacía más difícil. Hubo momentos en que nos precipitamos. El partido requería de tranquilidad. Hemos tenido la opción de marcar, pero nos ha faltado un poco de claridad en el último pase”, subrayó. “Nos ha faltado claridad para hacer el 0-2. Nos ha penalizado y nos vamos con una sensación agridulce. No nos ha alcanzado para hacer la diferencia. Las Palmas ha hecho un gran trabajo”, sumó Iniesta.

El Barcelona ha perdido seis de los últimos 15 puntos. Tablas ante el Espanyol, el Getafe y, ayer, frente a Las Palmas. Eso sí, sigue invicto en la Liga, pero la distancia frente a su perseguidor, el Atlético, es ya de cinco puntos. Y, justamente, es el equipo de Simeone su próximo rival este domingo. “La diferencia sigue siendo buena. Tenemos cinco puntos y un partido que vamos a ganar el domingo delante de nuestra afición, que va a llenar el estadio. Sabemos lo que nos jugamos”, aseguró Guillermo Amor, responsable de relaciones institucionales del Barcelona. “El partido que viene llega rápido. Es un encuentro importante por la situación de los dos equipos”, comentó Valverde. Y concluyó Iniesta: “Seguimos líderes. No cambia nada nuestra mentalidad”.