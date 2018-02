Otra hazaña de Fischer

Posición inicial:

Blancas: Ta1, Re1, Th1, Cc3, Ad3, Ae3, Df3; peones en a2, b2, c2, e4, f4, g2 y h3.

Negras: Ta8, Dd8, Tf8, Rg8, Ag7, Cc6, Cf6; peones en a7, b7, c7, e5, f7, g6 y h7.

La hazaña de Bobby Fischer al ganar el Campeonato de EEUU 1963-1964 con once puntos de once posibles fue muy bien ilustrada por un ilustre ajedrecista, Hans Kmoch, durante la ceremonia de clausura: “A usted lo felicito por haber ganado el torneo”, dijo a Larry Evans, segundo clasificado. “Y a usted por su gran exhibición”, añadió tras saludar a Fischer. Nadie más ha logrado esa proeza en la historia de ese torneo, y quienes han ganado torneos de élite con todos los puntos en cualquier país desde el siglo XIX no son muchos más de diez.

De esas once partidas, la que glosa este vídeo es una de las más brillantes, y además resulta modélica por la precisión del ataque de Fischer, cuya jugada 19 es un fogonazo cegador en un primer momento por su gran espectacularidad. Una vez repuesto del sobresalto, el aficionado verá que en realidad es muy lógica; pertenece a la lógica de los genios.