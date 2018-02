Muguruza patina ante Kasatkina

Garbiñe Muguruza estaba sobre aviso. Los silencios de Daria Kasatkina siempre suponen un mal presagio, la señal de que algo malo se viene encima, y el presentimiento negativo que desprende ese juego aparentemente inocuo e inofensivo de la rusa se transformó en una notable decepción. Después de que la española la desarmase en el primer parcial, Kasatkina se quitó el camuflaje y actuó como tantas otras veces lo hace, de forma puñetera para darle un vuelco al partido (3-6, 7-6 y 6-1, en 2h 34m) y alcanzar de la final del torneo de Dubái.

Una derrota que duele a la tres del mundo, y no tanto porque la apartase de la lucha por el título como por el fondo y la forma, porque no consiguió liquidar a una adversaria aparentemente moribunda ni cerrar una noche en la que el viento se le había puesto completamente de cara. Garbiñe arranque como los ángeles, pero no remató tres match-points y poco a poco se fue diluyendo como un trozo de hielo expuesto al sol. No atinó en el loco tie-break de la segunda manga (13-11) y se marchó del emirato con un regusto amargo.

Mantuvo el control mucho brío, sobriedad y una cadencia férrea de juego, hasta que Kasatkina dispuso trampas por toda la pista y replicó cuando parecía ya abatida. A pesar de haber cedido el primer set y de nadar a contracorriente en el segundo, la rusa (20 años y 24ª de la WTA) neutralizó dos roturas de Muguruza y se levantó martillo en mano. Devolvió todo lo que se podía devolver y desmoralizó a la española, poco a poco decolorada, cada vez menos hiriente con el servicio y desconsolada porque su rival contestaba a pelotas a las que otras ni siquiera hubieran contemplado correr.

Había avisado Kasatkina ante Johanna Konta, a la que le anuló dos bolas de partido en la ronda previa, y se reafirmó otra vez. Se agarró al duelo con una resistencia fabulosa, y una vez que equilibró el marcador asestó el toque de gracia con un break de arranque en el tercer parcial, un segundo crochet (para 4-1) y la sentencia final. Muguruza, ya entregada, patinó en una noche que había tenido resuelta y tenía muy de cara; no supo cerrar y cedió cuando podía enlazar su segunda final consecutiva, tras la de la semana pasada en Doha.

Toda la fe y el coraje que expuso una le faltó a la otra. El tenis premió el ejercicio de supervivencia de Kasatkina y penalizó la fragilidad anímica de Muguruza. Con el equipo técnico ya reunido (Sam Sumyk se incorporó al banquillo esta semana, aunque fue Conchita Martínez la que bajó a pista), Garbiñe encara ahora las atractivas citas de Indian Wells y Miami. Durante este mes en el golfo Pérsico ha adquirido rodaje y acumulado partidos (7), pero el circuito no admite una sola tregua ni las alturas un solo respiro. Respiró antes de tiempo contra Kasatkina y la conclusión fue de lo más contundente: cualquier victoria exige al límite, de principio a fin. Que se lo digan a la rusa.