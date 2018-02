Diez claves para seguir la jornada 25 de Liga

El calendario se constriñe y llega el fútbol en sesión contínua porque hasta el día 5 de marzo apenas habrá un día (el 2) sin partido de liga. Tres jornadas que marcarán muchos destinos.

La presión de no ganar



Deportivo (19º, 17 puntos) – Espanyol (16ª, 27 puntos). Viernes, 23. 21,00 horas (BeIN Sports LaLiga )

Dos desastres se citan en Riazor porque el Deportivo apenas ha sumado dos puntos de los 27 últimos por lo que ha litigado y el Espanyol ya encadena seis jornadas sin ganar y su entrenador, Quique Sánchez Flores asume que entrena un equipo “en involución”. En la víspera de la cita en A Coruña el técnico perico retrató con sus palabras la realidad de su equipo, que se puede extender a la deportivista: “Notamos que los jugadores tienen presión, lo nota la afición, lo notáis los periodistas y lo noto yo. Esto ocurre, cuando un equipo entra en una fase de inseguridad y los jugadores entran en decisiones más precipitadas y confusas”. En esas anda el Deportivo, sin encontrar su rumbo ni siquiera con el tercer entrenador de la campaña. Y se puede ejemplificar con el bloqueo que sufre Lucas Pérez, que no canta gol desde el 19 de noviembre. Seedorf le espera. “Es un jugador muy importante y una de mis primeras preocupaciones es ayudarle a volver a su nivel. Él responde con trabajo, ahora no está fino, pero ya le he dicho que eso le pasa también a los mejores. Él quiere mucho, está en casa y quiere ayudar al equipo. Tarde o temprano el talento va a salir”, explica el técnico holandés, que no podrá disponer de Bakkali sancionado ni de Albentosa, lesionado, pero que recupera a Sidnei y ha convocado a Muntari, la última incorporación del club. Javi López no está disponible en el Espanyol.

· Entre Andone (cuatro) y Adrián López (tres) han logrado los últimos siete goles del conjunto gallego en el campeonato. Lucas Pérez lleva 1.007 minutos sin marcar.

· Gerard Moreno ha marcado cuatro de los últimos siete goles del conjunto catalán ante el Deportivo en la Liga.

Decepción de los jugadores del Celta tras encajar un gol en Getafe. Jaunjo Martín EFE

Europa en juego

Celta (11º, 32 puntos) – Eibar (7ª, 35 puntos). Sábado, 24. 13 horas (BeIN Sports LaLig a)

Tres partidos sin ganar no alejan a Juan Carlos Unzué de su camino. “Habrñá cambios porque en poco tiempo tenemos otro partido con el Girona, pero no habrá ninguna revolución”, explica el técnico del Celta de cara a una cita importante en la pelea por Europa, por llegar al menos a esa séptima plaza que ostenta el Eibar y que se pone en juego en Balaídos. “Quedar fuera de Europa sería una decepción, no un fracaso, pero no tengo ninguna duda de que vamos a estar en la pelea independientemente de lo que pase en este partido”, apunta el entrenador, que entra en una cierta contradicción con Iago Aspas, el mejor jugador de su equipo, que sí lo consideraría un fracaso. “Quiero volver a Europa la próxima temporada y voy a luchar lo máximo posible para conseguirlo, tanto yo como mis compañeros. Ésa es mi opinión porque a lo mejor el club piensa otra cosa. Mi objetivo es quedar entre los seis primeros temporada tras temporada”, dice el delantero de Moaña, que calcula que para lograr el objetivo harán falta menos puntos de los sesenta que logró el equipo para llegar a la Europa League hace dos temporadas. El Eibar está en esa pelea y tendrá una baja sensible y significativa en una visita a Vigo porque Orellana, expulsado la pasada jornada, no podrá regresar al estadio en el que mostró su mejor fútbol desde que llegó a la Liga.

· Iago Aspas (11 goles y tres asistencias) y Maxi Gómez (siete goles y dos asistencias) han participado en 20 de los últimos 21 goles del Celta en la Liga.

· El Eibar es el equipo de La Liga que más centra al área esta temporada (657) al menos 66 centros más que cualquier otro equipo.

Abelardo está en Champions



Real Madrid (3º, 48 puntos) – Alavés (15ª, 28 puntos). Sábado, 24. 16,15 horas (BeIN Sports LaLiga)

Munir está sancionado y no se trata de cualquier ausencia para el Leganés porque el futbolista cedido por el Barcelona suma diez goles y seis asistencias entre Liga y Copa. Pero nada parece frenar al Alavés, que desde que si la Liga hubiese empezado cuando llegó Abelardo al equipo iría tercero en la clasificación, con 22 puntos sobre 33, apenas superado por Barcelona y Atlético. El descenso le queda al Alavés diez puntos por debajo y la séptima plaza apenas siete por encima. “Abelardo ha dado sencillez al club y a la plantilla. En el fútbol es cada vez más complicado encontrarte con gente sencilla y eso es bueno”, reflexiona Ibai Gómez. De cara al Bernabéu y con una semana en la que por delante restarían sendos duelos ante Levante y Real Sociedad, el técnico asturiano podría realizar algunos cambios respecto a la alineación que inició el último partido contra el Deportivo. “Este no es un equipo de 11 o 14 jugadores sino de 24. Los que ahora no están jugando tendrán su oportunidad tarde o temprano”, explica Rubén Duarte, que no contaba antes de la llegada de Abelardo y ahora es indiscutible en el lateral izquierdo.

· El Real Madrid ha ganado sus dos últimos partidos ligueros en el Santiago Bernabeú marcando una media de seis goles, tras haber perdido y no marcar en los dos anteriores.

· El Alavés es el equipo de La Liga con peor porcentaje medio de posesión esta temporada (37.46%).

La vida sin Jonathan Viera



Leganés (12º, 29 puntos) – Las Palmas (18ª, 18 puntos). Sábado, 24. 18,30 horas (BeIN Sports LaLiga)

Se fue Jonathan Viera al fútbol chino y Las Palmas se prepara para no acusar la ausencia de un futbolista referencial. El equipo apenas ganó uno de los diez en liga sin su mediapunta internacional desde que volvió al equipo en agosto de 2015. “Espero un paso delante de todos”, apunta el entrenador Paco Jémez. No podrá hacerlo el zaguero Pedro Bigas, que tiene una lesión en su rodilla izquierda y puede perderse el resto de la temporada. Tampoco esta jornada podrá ayudar Peñalba, que está sancionado. Las miradas se vuelcan ahora en piezas que hasta ahora no han podido aportar todo lo que se les supone. Una de ellas es Tana, otra Halilovic, que empezó la temporada exuberante en su fútbol hasta que que se lesionó el tobillo izquierdo y estuvo más de tres meses de baja. “Los minutos que ha jugado lo hizo muy bien aunque todavía tiene que dar un poquito más. Se ha ganado la posibilidad de empezar jugando. Espero muchísimo de él. Ahora tiene dos meses y medio para demostrar lo buen jugador que es y asumir responsabilidades”, le reta el entrenador amarillo. “El estilo seguirá siendo el mismo”, garantiza Paco a pesar de la marcha de Viera. Las Palmas se ilusiona con un segundo triunfo en domicilio (apenas ganó en Málaga fuera de casa esta temporada) que le saque de los puestos de descenso a la espera de lo que haga el Levante en el cierre de la jornada el lunes.

· El Leganés no conoce la derrota en La Liga ante Las Palmas (dos victorias y un empate). No pierde en Butarque ante el conjunto canario en todas las competiciones desde enero de 2005 en Segunda B (0-3).

· Las Palmas ha marcado un 44% de sus goles (8 de 18) en esta liga en el último cuarto de hora de partido.

Orgullo para estrenar el Camp Nou



Barcelona (1º, 62 puntos) – Girona (8ª, 34 puntos). Sábado, 24. 20,45 horas (Movistar Partidazo )

Cuatro goles ha permitido en lo que va de año el Girona, apenas dos en los seis últimos partidos, que cerró con una única derrota. Se hace fuerte el equipo que dirige Pablo Machín, que puede llevar con todo merecimiento el lema que lucirá en las camisetas en su primera visita al Camp Nou. “Orgull Gironí” llevará impreso en el espacio que debía estar destinado para un patrocinador y que se aprovechará para lucir un lema elegido por más de 2.000 socios del club. “Apela al sentimiento que los seguidores, jugadores y trabajadores del club sienten por la trayectoria del club durante los últimos años. Han sido años de lucha, trabajo, sacrificio y perseverancia para, por fin, conseguir el soñado ascenso y poder vivir esta histórica temporada en la máxima categoría. Un orgullo que el aficionado del Girona lleva a flor de piel desde aquel inolvidable 4 de Junio de 2017 (fecha del ascenso a Primera)", explica el club en un comunicado. Con esos valores nada asusta en la visita al gigante vecino. “Nos hace ilusión jugar en casa del Barcelona, es un día para disfrutarlo, pero también para enseñar nuestras armas”, explica el delantero Cristian Stuani. Entre esos argumentos está por ver si Machín emplea de nuevo el recurso del marcaje individual a Messi y, en ese caso, si será Maffeo de nuevo el encargado de perseguir al crack argentino.

· El Barça ha igualado su mejor racha invicto de toda su historia en Primera División (26 victorias y 5 empates) que estaba en manos de Pep Guardiola en abril de 2011 (27 triunfos y 4 igualadas).

· El Girona ha encajado un 20% de sus goles en el primer cuarto de hora de partido, el porcentaje más alto de un equipo esta temporada (6/30).

El Getafe encaja piezas



Villarreal (6º, 38 puntos) – Getafe (9ª, 33 puntos). Domingo, 25. 12 horas (BeIN Sports LaLiga)

Juan Cala ya está en China para incorporarse al Henan Jianye, pero lo hace con billete de vuelta en verano y una renovación con el Getafe por cuatro años más. Finaliza el campeonato uno de los baluartes del equipo y lo hace con el trabajo prácticamente hecho porque el Getafe acaricia ya la puntuación que le dará con toda seguridad la continuidad en la categoría. Y en trabajadísimo engranaje que ha montado Pepe Bordalás ya ha entrado en las últimas jornadas un sustituto de garantía, Bruno González. El central procedente del Betis se pasó la campaña casi inédito ante la pujanza de la pareja que conformaban Djené y Cala, pero parece dispuesto a agarrar ahora su oportunidad. Ante el Celta declinó una sustitución en el descanso a pesar de que estaba jugando con una fiebre elevada. No se perderá la cita en Villarreal, una oportunidad para que el Getafe pueda ganar como visitante, faceta en la que solo venció en lo que va de temporada en su desplazamiento a Leganés. Suficiente para transitar por la zona tranquila e incluso opositar a una séptima plaza que puede dar acceso a Europa. Ganar en Villarreal les enfocaría incluso hacia la sexta. “Lo que estamos haciendo es mérito del grupo. Cuando tenemos que correr, corremos y si hay que jugar, jugamos. Siempre están los técnicos encima de nosotros y no dejan que se nos vaya la cabeza”, detalla el centrocampista Arambarri. Ese es el Getafe.

· Los 38 puntos del Villarreal en esta Liga son su peor registro tras las primeras 24 jornadas en la máxima categoría desde la 2011-12 (27 puntos).

· El Getafe no ha ganado en sus últimos nueve partidos como visitante en La Liga (5E 4D) y no ha sido capaz de marcar ningún gol en cuatro de los últimos cinco.

Muchos delanteros y poco gol



Athletic (14º, 28 puntos) – Málaga (20ª, 13 puntos). Domingo, 25. 16,15 horas (BeIN Sports LaLiga )

José González durante un entrenamiento. MALAGA CF

Dos empates y tres derrotas contemplan al Málaga a las órdenes de José González, que por ahora no ha podido evitar la deriva de un club que por presupuesto no debía estar tan abajo, casi con pie y medio en Segunda División a estas alturas. En el escalafón de los topes salariales el Málaga es undécimo y dispone de mucho más dinero para confeccionar su plantel que el resto de rivales con los que pelea por mantener la categoría. Pero se le acaba el tiempo y no reacciona. Las diez anteriores ocasiones en las que un equipo sumó 13 o menos puntos tras las primeras 24 jornadas (contando tres puntos por victoria) acabó por descender. La idea que maneja el entrenador es la de dejar tres equipos por detrás a base de plantear un fútbol más directo que el que le llevó al abismo. Y postula un esquema con dos puntas en el que en la última jornada sacrificó a Adrián. Busca en las cualidades de En-Nesyri e Ideye fuerza y contundencia en la delantera, una mezcla de juventud y experiencia mientras piezas como Isaac Success se ponen a punto. En la recámara están Rolan, Peñaranda y Borja Bastón. Todos conforman un plantel de seis delanteros para el equipo que menos goles marca en el campeonato, apenas 15 en 24 partidos. En San Mamés ya ni le vale sumar un punto para aliviarse, pero allí en liga solo han logrado ganar Atlético y Barcelona en lo que va de temporada.

· San Mamés es el estadio en el que se han marcado menos goles en la Liga esta temporada (14).

· El Málaga lleva nueve visitas ligueras a San Mamés sin lograr la victoria (5E 4D), no gana en la capital vizcaína desde Septiembre de 2006, 1-2 con Antonio Tapia de entrenador.

Coquelin celebra su gol al Málaga. JORGE GUERRERO AFP

Coquelin cae de pie



Valencia (4º, 46 puntos) – Real Sociedad (13ª, 29 puntos). Domingo, 25. 18,30 horas (BeIN Sports LaLiga )

No acaba de superar Kondogbia los problemas que le ocasionan una fascitis plantar y ahí está Francis Coquelin para aprovechar la oportunidad y mostrarse como un refuerzo invernal que aporta en el Valencia. El exmediocentro del Arsenal pudo incorporarse al equipo el pasado verano, pero retrasó su llegada. No fue una buena idea. “Los compañeros me están ayudando mucho y estoy muy contento desde que he llegado. Me estoy encontrando muy bien, hay una competencia sana por jugar pero estoy teniendo oportunidades y disfrutando de minutos. Hay un gran vestuario y hay una gran atmósfera. Estoy muy contento de la decisión que tomé y de estar aquí”, explica. Coquelin, infrautilizado en los últimos tiempos por Arsène Wenger, quería minutos y en Valencia los tiene. Y está satisfecho, claro, con Marcelino: “Es un mago, habla mucho conmigo y me dice en todo momento lo que tengo que hacer. Me está dando minutos y la confianza ha regresado y por eso me estoy encontrando tan bien”. En la última jornada marcó un gol en Málaga para iniciar la remontada de su equipo. Llevaba cuatro años sin marcar, pero no fue lo único que hizo en La Rosaleda, donde recuperó catorce veces la pelota, ganó siete duelos aéreos y acertó en el 85% de sus pases. “En España los equipos tratan de sacar el balón desde atrás y me siento cómodo en ese sentido y en otros. He encontrado una familia en Valencia”, explica.

· Dani Parejo, que puede jugar su partido 200 con el Valencia en la Liga, es el jugador que más goles de penalti ha marcado esta temporada (cinco).

· Mestalla es un campo propicio para la Real Sociedad ya que ha ganado cinco de sus seis últimas visitas ligueras, las dos últimas de manera consecutiva marcando una media de dos goles por partido.

Los recuperados de Montella



Sevilla (5º, 39 puntos) – At. Madrid (2ª, 55 puntos). Domingo, 25. 20,45 horas (BeIN Sports LaLiga)

“Desde que Montella está aquí parece que todos los jugadores son mejores”, dice Pepe Castro, presidente del Sevilla. No parecía así cuando cayó a principios de mes en Eibar por un estrepitoso cinco a uno, pero tres victorias y un empate le han reintegrado a la quinta plaza en la liga, le sacaron billete para la final de Copa y le mantienen con la esperanza de acceder a los cuartos de final de la Champions League tras dominar al Manchester United. La acumulación de partidos animará a que Montella haga cambios en un once tipo para el que ha recuperado a piezas que no contaban para Berizzo. Franco Vázquez, Muriel y, sobre todo, Nzonzi abanderan ese cambio. También el empleo de Jesús Navas como reconvertido lateral diestro. “Navas es un ejemplo como hombre para todos. Por como entrena, por como es como persona. Se trata de un símbolo del sevillismo”, apunta Montella, que ante el Manchester United no agotó los cambios y dejó en el banquillo a hombres como Ben Yedder, Nolito o Roque Mesa. Ahora debe decidir como gestiona la plantilla, si le da continuidad a la base que maneja o decide rotar en la jornada intersemanal en Málaga. En todo caso no estamos ante un entrenador amigo de efectuar bastantes cambios en sus alineaciones de un partido para otro.

· El Sevilla solo ha ganado una vez al conjunto madrileño en las últimas 14 ocasiones que se han enfrentado en liga (seis empates y siete derrotas), en octubre de 2016 (1-0 en el Sánchez-Pizjuán).

· Antoine Griezmann ha participado directamente en 10 goles en sus últimos 11 partidos en la Liga (seis tantos y cuatro asistencias).

Juan Ramón López Muñiz, durante el partido frente a la Real Sociedad. Juan Herrero EFE

Un entrenador en el alambre



Levante (17º, 20 puntos) – Betis (10ª, 33 puntos). Lunes, 26. 21 horas (Gol TV )

El presidente del Levante, Quico Catalán, evita usar el verbo ratificar, pero lo cieto es que está semana la destitución del entrenador López Muñiz última hora se decidió darle una semana más de margen. El Levante está inmerso en su peor racha sin ganar en Primera División porque lleva doce partidos sin hacerlo. No lo hace desde que ganó en Las Palmas el 19 de noviembre. Aún así no ha caído todavía a puestos de descenso, detalle que da una idea sobre la escasa exigencia para no entrar en ellos. Una sucesión de reuniones el pasado lunes puso sobre la mesa la continuidad del técnico. Al final se impuso la opinión de Tito, el director deportivo. “Muñiz es mi entrenador”, asumió el presidente tras todo el terremoto para poner el foco en el partido que cierra la jornada. Tito le argumentó que de todos los equipos de la parte de abajo que han cambiado de entrenador apenas el Alavés ha mejorado de manera sustancial. “El cambio de entrenador no te garantiza comenzar a ganar partidos”, sostiene. Tras el marasmo el equipo disputó un amistoso entre semana ante el UFA ruso y se constató que Jefferson Lerma está en condiciones de volver a jugar tras su tercera lesión muscular de la temporada. Ocurre que en las ocasiones anteriores había acortado los plazos e igual se opta por la prudencia, pasa también que el Levante no está como para guardarse nada y más ante un rival que recupera piezas como la del extremo costarricense Joel Campbell, que ya trabaja con el grupo tras dejar atrás sendas lesiones que apenas le han dejado disputar 89 minutos en lo que va de liga.