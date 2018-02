Montella: “La eliminatoria está abierta”

El entrenador del Sevilla, Vincenzo Montella, se mostró satisfecho por el trabajo de sus jugadores ante el Manchester United. "Estoy orgulloso con el trabajo de mis jugadores, de su personalidad y de su buen juego. Hemos merecido la victoria y estoy algo apenado por no lograrlo. La verdad es que pudo ser mejor, pero la noche no ha sido mala. La eliminatoria está abierta, el cero a cero es un buen resultado porque no hemos encajado", aclaró el entrenador del Sevilla. "Ha sido una pena fallar tantas ocasiones. Ahora toca jugar un gran partido en Old Trafford. No será fácil, pero tengo confianza en que lograremos pasar en un estadio tan importante", añadió el técnico italiano. "De Gea ha estado espectacular", indicó Montella.

"Pienso que este es el camino para pasar en Manchester. Creo que seremos capaces de hacerlo y pasar a los cuartos de final. El equipo está bien y confío mucho en este Sevilla", aclaró Montella. El italiano alabó el partido jugado por Jesús Navas. "Se ha adaptado de maravilla a la posición de lateral, donde se ha enfrentado con éxito a jugadores de la talla de Alexis o de Martial", indicó Montella, técnico que ha llevado al Sevilla a la final de la Copa del Rey.

"Creo que el resultado refleja lo que ha sido el partido, no es bueno ni malo, tenemos que jugar otro partido y en ese partido se va a decidir todo", dijo Mourinho, quien se mostró muy contento por el hecho de que su equipo pudiera detener el juego de Banega. "Es un futbolista muy importante y entre todos hemos parado a Banega, que es la fuente de juego del Sevilla", indicó Mourinho. "El empate no me parece un alivio. El único momento que nos sentimos aliviados fue cuando en los últimos momentos del primer tiempo, como consecuencia de dos errores en nuestra posesión, tuvieron dos oportunidades y De Gea hizo dos buenas paradas",

"Creo que es mala lesión. Es verdad que tuvo una pequeña lesión que le impidió jugar los dos últimos partidos pero el departamento médico había dado el OK y en principio creíamos que podía jugar, pero parece que no ha sido así, que se ha resentido", explicó Mourinho sobre la lesión de Herrera.

"Nos hemos encontrado con el mejor portero del mundo, De Gea", afirmó el sevillista Correa. "De Gea ha realizado una gran parada, pero igual yo se la tiro un poco al cuerpo. Tuve todo el tiempo del mundo, pero opté por darle fuerza. No sé cuántos porteros pueden hacer una parada así con el balón tan cerca y rematado de manera tan fuerte", reconoció Muriel, quien gozó de la mejor pcasión del Sevilla en todo el encuentro. "No sé si McTominay me hizo un marcaje al hombre, pero es evidente que juega bien el chaval", aclaró Banega, uno de los mejores jugadores del conjunto andaluz.