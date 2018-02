Diario As suma los eSports a su oferta de contenidos

Los eSports venían avisando y el año pasado acabaron por eclosionar con cifras astronómicas que no son, ni mucho menos, el límite de su apogeo. Las predicciones auguran un crecimiento exponencial: si en 2017 generaron 560 millones de euros en el mundo, Newzoo apunta que en 2020 serán 1.200 millones. Esta misma plataforma ha situado a España dentro del top ten de los países con más músculo de la industria y es que el número de jugadores y de competiciones no deja de crecer. Sin poder obviar esta realidad, el Diario AS y Movistar colaboran para ofrecer a los lectores del periódico las novedades de los deportes electrónicos, además de contenidos exclusivos. Ya se puede acceder a toda la información a través de la web del diario.

El perfil de los seguidores II Estudio de Audiencia de eSports en España realizó una encuesta a casi 10.000 personas de entre la audiencia de los canales de ESL, la plataforma líder mundial en este sector. Los resultados revelan que los seguidores de los deportes virtuales pueden estar conectados a internet hasta cinco horas al día. El perfil es el de un varón (97%), de 24 años, que sigue sobre todo Counter-Strike: Global Offensive (62%) y League of Legends (39,2%). Tras estos se sitúan Overwatch, iRacing.

El mundo deportivo no puede ignorar a los 300 millones de personas que siguen las retransmisiones en directo de juegos como League of Legends, de Clash Royale, FIFA y Overwatch. As y Movistar así lo entienden y se unen para que los lectores estén al tanto de las novedades a través de Esports.as.com. Además de seguir las competiciones, la plataforma ofrecerá contenidos exclusivos como artículos de opinión, vídeos, reportajes e incluso tutoriales para jugadores, todo lo necesario para estar informado de las últimas novedades y ser un experto a los mandos. Y es que casi el 90% de los que ven deportes electrónicos también son jugadores, según el II Estudio de Audiencia de eSports en España, presentado por Movistar a finales del año pasado.

A pesar de su potencia y potencial, la discusión sobre si los eSports son deporte o no sigue sobre la mesa. Por lo pronto, se acercan cada vez más a competiciones deportivas internacionales. Lo acaban de hacer con los Juegos de Invierno de PyeongChang, en los que se presentó la ampliación del juego Steep: Road to the Olympics. Estarán también presentes en los Juegos Asiáticos de 2022, que se celebran en China, y podrían ser deporte olímpico en París 2024, a juzgar por los flirteos del Comité Olímpico Internacional, que los ha reconocido como “actividad deportiva”.

España ya cuenta con una regulación general de los eSports, lo que proporciona un panorama más ventajoso que otros países europeos como Francia que carecen de ella. El presidente de la Asociación de Clubes de eSport, José Ramón Díaz, defendió el pasado martes en la jornada Gamelab eSports que España está “a la cabeza de Europa” en este sector, tanto en organizaciones, como competiciones y patrocinadores. Cada vez más inversión llega de empresas no asociadas del sector, síntoma de la buena salud de la industria.