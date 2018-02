Javier Fernández logra el bronce de patinaje en los Juegos de Pyeongchang

El patinador español Javier Fernández, de 26 años, ha logrado el bronce de patinaje artístico sobre hielo en los Juegos Olímpicos de Pyeongchang. Es la segunda medalla para la delegación española después de la de Regino Hernández, que también se colgó el bronce, el jueves en snowboard cross. España no conseguía subirse al podio en unos Juegos de invierno desde los de 1992, cuando la esquiadora Blanca Fernández Ochoa se colgaba el bronce en eslalon. 20 años antes, su hermano Paquito inauguró el palmarés nacional con un oro en Sapporo 72. "No creo que esté en los próximos Juegos, por eso esta medalla es tan importante", aseguró a Eurosport Fernández, que en principio dispurará en marzo el Mundial y después abordará cómo planificar su retirada, algo que podría hacer de manera gradual.

Javi conquista aquello que se le escapó en Sochi por solo 1,18 puntos. "Sí, esa espina la teníamos clavada", aseguraba con la medalla en el cuello. Unos minutos antes, un programa libre de 197.66 puntos le hizo sumar un total de 305.24, solo 2,56 por debajo del japonés Shoma Uno, que le arrebató la plata casi en el fotofinish. El oro fue para el compañero de entrenamientos del español, el japonés Yuzuru Hanyu, impecable en Corea, donde sumó 206.17 en el largo y 317.85 en el total. Nadie encadenaba dos victorias olímpicas desde 1952.

Sobre hielo, Fernández hizo eso que siempre le ha pedido su entrenador, Brian Orser: ceñirse al plan, dejarse de improvisaciones. Su estrategia era clara: frente a la complejidad técnica de sus rivales, con programas con hasta seis cuádruples, el salto más difícil, él mantendría los tres que ya llevó a Sochi. Con su Hombre de La Mancha, el homenaje al personaje de Cervantes que tanto atrae a los jueces internacionales, exhibió un programa prácticamente limpio, sin caídas, pero dejando en doble uno de los tres saltos cuádruples, tipo Salchow, su especialidad. Tras la actuación, la plata parecía en su mano, hasta que Shoma Uno le superó, aunque en uno de sus saltos se fuera al hielo. La nota del español se quedaba en 197, 66, lejos de los 216.41 que logró en el Mundial 2016, su tope hasta el momento, una marca que le hubiera dado para llevarse el oro olímpico. Fernández, junto a Orser y Tracy Wilson, su coreógrafa, se quedó mirando unos segundos la valoración de los jueces mientras decidía si le parecía justa o no, hasta que soltó un "ok" de aprobación y cierta resignación. No es un deportista de alardes ni golpes en el pecho, pero su ambición es colosal. Le dio para el bronce, pero su programa largo solo pudo ser el cuarto mejor de la tabla. "Estoy súper satisfecho, no solo por la medalla, si no por el trabajo que hemos hecho y lo que hemos luchado, porque unas olimpiadas nunca son fáciles. Entonces, contentos y orgullosos y aunque no haya sido una medalla de oro ha sido una medalla olímpica, que era nuestro sueño", reflexionó el español.

Ni siquiera Yuzuru Hanyu fue el mejor del día, aunque la suma total le llevara a revalidar el oro. Ejecutó cuatro de los cinco cuádruples que tenía en la cabeza, demostrando ya de forma definitiva que había llegado a los Juegos totalmente recuperado de su lesión en el pie derecho. Su rendimiento se había mantenido oculto desde noviembre, cuando se dañó los ligamentos intentando un cuádruple en un entrenamiento. Se reservó todo lo que pudo, y volvió a saborear el triunfo olímpico con su patinaje suave, preciso y eléctrico. Sin embargo, el mejor programa libre lo hizo el estadounidense Nathan Chen, al que ya se le empieza a conocer como el rey del cuádruple, y más aún después de que este sábado se convirtiera en el primer patinador en aterrizar seis, algo que elevó su puntuación hasta los 215.08. Su desastroso programa corto un día antes no le permitió ser más que quinto.

La medalla de bronce de Javier Fernández pone el broche a una carrera que empieza a llegar a su último capítulo. Una carrera de pionero a golpe de cuádruple, que ha triunfado consagrando una unión imposible hasta su irrupción: el hielo y España. Nadie en su país había ganado un campeonato europeo y él ha sumado seis seguidos; nadie se había subido al podio en un Mundial y él conquistó dos, arrebatándole el trono a Yuzuru Hanyu, uno de los talentos más extraordinarios que ha dado el patinaje, sutil, vibrante, atlético, con una gran potencia en este deportes detrás, como es Japón. El propio Yuzuru fue quien decidió que quería entrenarse en Toronto, Canadá, atraído por la espontaneidad del español. “Quería entrenarme con Javier porque lo hace todo más fácil”, reconocía en una de las escasas entrevistas que ha concedido en los últimos años.