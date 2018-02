Rabiot: “Meterle ocho goles al Dijon es fácil...”

El 17 de enero el PSG le metió 8-0 al Dijon en el Parque de los Príncipes y al día siguiente L'Equipe, el diario deportivo francés de referencia, hizo una oda a Neymar en su portada: "One man show". El show de un solo hombre, en honor al brasileño, autor del cuarto, el quinto, el sexto y el octavo gol cuando el partido estaba roto.

El 8-0 provocó la clase de espectáculo mediático que impregna y distorsiona la vida en torno al PSG, club que además es propiedad de la cadena BeIN Sports, propietaria de los derechos de la Ligue 1. La competencia inconsistente ha definido a un equipo que, a fuerza de ganar sin exprimirse, ha acabado por vivir en un estado parecido a la confusión. Los jugadores parisinos, como Rabiot, Mbappé o Kimpembe, lo sufren especialmente porque consideran que asisten a una especie de engaño autodestructivo. Fue el propio Rabiot quien expresó este sentimiento tras el 3-1 en el Bernabéu, reflejo del 3-1 que sufrió su equipo en Múnich en diciembre.

"Como de costumbre", dijo, "tuvimos las ocasiones , pero no fuimos lo bastante realistas. Cuando juegas contra equipos como el Madrid ellos tienen dos o tres ocasiones y acaban dentro. Hemos hecho el partido que hacía falta y eso es lo que me enfada", comentó Rabiot a BeIN Sports. "El problema es que es fácil marcar ocho goles al Dijon, pero es en estos partidos donde hace falta ser decisivo. Vamos a intentar ir a buscar la clasificación en París, pero cuando partimos con un hándicap como este, es complicado".

Quien más, quien menos, los jugadores del PSG lanzaron una mirada crítica sobre el partido realizado contra el Madrid. "Nos ha faltado experiencia por encima de todo", dijo Alves.

Los futbolistas hicieron autocrítica. Los directivos y el entrenador, ejecutando una maniobra coordinada de comunicación institucional, resolvieron explicarlo todo en una presunta actuación parcial del árbitro Gianluca Rocchi.

El entrenador, Unai Emery, fue especialmente contundente en este sentido. "El árbitro", declaró, "nos castigó con un penalti en contra injusto y no nos concedió un penalti por mano de Ramos que me han dicho que ha sido clara. El árbitro no ha sido equilibrado. Si en París nos hacen un arbitraje más equilibrado yo soy optimista para remontar".

"Porque en Madrid", prosiguió, "el árbitro no ha sido equilibrado desde el principio. La tendencia ha sido desde el principio en favor del Madrid. La jugada de Lo Celso [frenó el avance de Kroos poniéndole el brazo en la cara] no tuvo intensidad para un penalti".

Cuando le preguntaron si no creía que Zidane le había superado a partir de sus cambios tácticos, el vasco replicó con brevedad: "El resultado es un 3-1", dijo, "pero eso no es lo que se ha reflejado en el terreno de juego. En el campo nosotros tuvimos el control".

Emery defendió sus medidas más cuestionadas, especialmente la de jugar con Lo Celso en el mediocentro y la de cambiar a Cavani por Meunier en la segunda parte. "Giovanni [Lo Celso] ha hecho un gran partido", dijo, "y el mejor momento del equipo fue cuando jugamos en la banda derecha con Alves y Meunier. Hemos trabajado eso en los entrenamientos y hemos hecho un buen partido aquí. Tenemos que ser positivos y optimistas para el partido de vuelta. Si continuamos así tendremos muchas opciones para remontar".