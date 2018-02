El Real Madrid cae ante el CSKA en una montaña rusa

Del paseo militar del CSKA al amago de remontada del Real Madrid. Una montaña rusa de partido en el que cayeron los blancos, víctimas de su monumental galbana inicial. En el encuentro 500 de Laso en el banquillo madridista su equipo viajó del 54-28 del minuto 19 al 83-75 del 36 pero finalmente cayó ante el líder y completó una década sin ganar en Moscú. Pesó más la influencia magistral de Sergio Rodríguez (18 puntos) que la reacción a la desesperada de Doncic (21).

El CSKA arrolló al Madrid con un inicio intenso, certero y trepidante. Al son del Chacho, el conjunto ruso activó su potente maquinaria con un parcial de 15-3 en los primeros tres minutos que no fue nada más que el prólogo de la tormenta que se les vino encima a los blancos. Inopinadamente abrumados, los de Laso pagaron su incomparecencia con un zarandeo similar al que recibieron en Vitoria ante el Baskonia en la 7ª jornada. Entonces, el repaso comenzó con un 27-5 en siete minutos y acabó con un 105-75, la mayor derrota madridista de este ciclo. Esta vez, la odisea del primer cuarto se cerró con un inapelable 33-11.

Para entonces, el CSKA presumía de un 7 de 10 en tiros de dos, de un 5 de 7 en triples y de una defensa pétrea frente a la que se estrelló el calamitoso ataque del Madrid con un 5 de 21 en tiros de campo. Apenas Tavares mantenía el tipo con siete rebotes en mitad de la nada. No paró ahí el ejército rojo. El trío formado por El Chacho, Clyburn y Kurbanov encontró un relevo perfecto en De Colo, Higgins y Hunter. Después de siete puntos consecutivos del pívot exmadridista, la ventaja de los locales se disparó hasta el 50-24 en el minuto 18. Ni rastro del Madrid vigoroso que desde su derrota en El Pireo ante Olympiacos, allá por el 8 de diciembre, había encadenado 16 victorias y una sola derrota. “Ha sido terrible. Tenemos que cambiar todo y luchar”, resumió Luka Doncic antes del viaje a los vestuarios. “Nos sacaron del partido desde el primer minuto”, añadió Laso. No encontraron los visitantes remiendo para semejante descosido pero, a base de orgullo, soñaron con la remontada.

Mejoró el Madrid tras el entreacto porque empeorar era imposible. Pero no paró el CSKA y tampoco Sergio Rodríguez. Después de 15 puntos sin fallo, El Chacho erró el primer triple y Doncic anotó su segundo concediendo a los visitantes el primer espejismo de reacción (66-52, m. 26). Funcionó el doble motor Doncic-Campazzo, se desató el ataque madridista —que pasó de los 31 puntos en la primera mitad a los 29 del tercer cuarto, con 6 de 9 en triples en ese tramo— y se rearmó la defensa blanca. Sin embargo, a cada ráfaga a la desesperada del perseguidor respondió con solvencia el CSKA, que elevó la renta hasta el +18 antes de la recta final (78-70, m. 30).

Con todo perdido, el Madrid se lanzó a por un imposible. El parcial fue de 0-10 en cuatro minutos y medio (78-70, a 5m 50s del final). En Moscú hubo susto, pero no milagro. Un triple de Fridzon tras el tiempo muerto de Itoudis y la fatiga de los blancos en su sprint volvieron a alejar la heroicidad. No desistieron los de Laso que, tras un triple de Carroll, se colocaron de nuevo a ocho (83-75, a 3m 50s). No bastó. Les faltó tiempo y fuerzas a los blancos. Ganó el líder de la Euroliga (93-87).