Iñigo Martínez: “Estoy orgulloso de ser el fichaje más caro”

Durante muchos minutos coincidieron en dos ruedas de prensa Iñigo Martínez y el presidente Josu Urrutia, en Bilbao, y el presidente de la Real Sociedad, Jokin Aperribay. Tono distendido en Bilbao, más entrecortado, pero sereno, en San Sebastián. Ni en uno ni en otro caso, decisiones estruendosas ni opiniones exageradas. Aperribay señaló que “no se trata de hacer gestos, como romper relaciones con el Athletic, porque además tenemos pocas relaciones con el club bilbaíno”, aunque se estudiará si se ha producido alguna anomalía en la negociación del Athletic con Iñigo Martínez, al tener contrato en vigor, aunque el decreto 1006 permite situaciones concretas cuando se va a abonar la cláusula de rescisión.

Aperribay prefirió apelar más que nunca a la fuerza de la Real aunque sí lanzó un dardo a su ya exjugador al extrañarse de que “siendo un futbolista ambicioso, no optara en verano por un equipo con opciones de Champions” reconociendo el interés mostrado por conjuntos como Inter, Barcelona y Manchester City. “Ahora solo he hablado con el entorno del jugador y me han dicho que la del Athletic era una oferta irrechazable”.

Íñigo Martínez reconoció su ambición como futbolista. Los 32 millones abonados por su cláusula le convierten en el fichaje más caro de la historia el Athletic en términos absolutos, “Es un orgullo, me siento orgulloso de ser el futbolista más caro de la historia de este club”, dijo. Y se convierte también en el defensa más caro de la historia de la Liga española. “Creo que mi época en la Real había terminado y ahora tengo un reto ambicioso con un equipo ambicioso como es el Athletic”.

Y el movimiento aún podía haber sido mayor. El Athletic intentaba ayer mismo fichar al exosasunista Mikel Merino, ahora en el Newcastle. Pero el técnico de los urracas, Rafa Benítez, se ha interpuesto en el camino oponiéndose a la salida del centrocampista navarro, que no está jugando demasiado en el equipo del norte de Inglaterra. El Athletic lo dejó escapar incomprensiblemente y ahora intentaba recuperarlo. Al jugar fuera de España, el Athletic solo dispone hasta las 00.00 horas de la noche de este miércoles para acceder a su posible fichaje.