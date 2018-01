Fernando Alonso correrá las 24 horas de Le Mans con Toyota

Dos días después de terminar las 24 Horas de Daytona –su equipo concluyó en la 38ª posición–, McLaren confirmó que Fernando Alonso, el gancho del que pende la segunda escudería con más solera de la Fórmula 1, disputará el fin de semana del 16 y 17 de junio la próxima edición de las 24 Horas de Le Mans, la prueba automovilística de resistencia más famosa que existe. Lo hará con Toyota, con quien el español disputará varias carreras del Mundial de la especialidad, por más que su prioridad siga siendo la F-1. Sus compañeros en la mítica prueba francesa serán el suizo Sébastien Buemi y el japonés Kazuki Nakajima. Este es un paso más hacia el gran deseo de Alonso de hacerse con la Triple Corona, que consiste en salir ganador del Gran Premio de Mónaco, de las 500 Millas de Indianápolis y de Le Mans. Hasta el momento, eso es algo que solo ha conseguido Graham Hill.

“Nunca he escondido mi deseo de lograr la Triple Corona. El curso pasado, en Indianápolis, nos quedamos cerca peri al final no pudo ser. Este año tengo que dar las gracias a McLaren por dejarme intentar ganar Le Mans. Es un gran reto, hay muchas cosas que pueden salir mal, pero estoy listo y con ganas de pelear”, conviene Alonso en el comunicado oficial, lanzado este martes por la mañana. “De cualquier forma, este desafío no va a distraerme ni a quitarme de la cabeza mi principal objetivo, que pasa por competir en el Mundial de Fórmula 1 con McLaren. Quiero ser competitivo en cada gran premio y estoy convencido de que estamos cerca de conseguirlo”, añade el ovetense.

Desde la llegada de Zak Brown a la jefatura de McLaren, la escudería de Woking (Gran Bretaña) no solo le ha permitido a su buque insignia participar en eventos de distinta índole al margen de la F-1, sino que le ha impulsado a ello y los ha promovido. Y como es lógico, esta no iba a ser una excepción. “Creo que todo el mundo en nuestra compañía aprecia la determinación, motivación y hambre de Fernando, que le convierten en un activo formidable para cualquier equipo”, afirma Brown. “El año pasado le acompañamos en la decisión de no disputar el Gran Premio de Mónaco para hacerlo en Indianápolis, pero siempre dijimos que consideraríamos cada ocasión caso a caso. Como Fernando, McLaren también tiene las carreras en su corazón, y nuestro equipo está construido sobre la herencia de la competición. Pero eso es igual de importante que la confianza de que nada nos distraerá de nuestra principal meta en la F-1”, zanja el ejecutivo americano.