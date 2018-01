Jordi Ribera: “Las adversidades nos han fortalecido

La victoria ante Suecia tiene doble premio para España: el título europeo, y la clasificación directa para el próximo Mundial, que se disputará en Alemania y Dinamarca en enero de 2019. “Merecíamos este título después de haber superado tantos momentos difíciles. La remontada le da más mérito”, sentenció Raúl Entrerríos.

Arpad Sterbik explicó que, cuando fue llamado para sustituir al lesionado Gonzalo Pérez de Vargas, estaba en Macedonia. “Seguía algunos partidos desde allí con una cerveza y unas patatas”, bromeó el portero serbio con pasaporte español de 38 años. “No sabía cómo ni cuanto podía ayudar a la selección. Pero ha salido bien”. El portero de la selección, explicó: “Preparamos muy bien partido, pero en la primera parte no estuvimos al nivel esperado. Todo el mundo confiaba y sabíamos que no podíamos jugar tan mal como en la primera parte. Confiábamos en nuestro juego”.

Jordi Ribera, el seleccionador, enfatizó las dificultades que tuvo que superar su equipo, con rivales como Dinamarca, Alemania, Francia y, en la final, Suecia. “Ha sido un torneo muy duro. Tuvimos obstáculos importantes. Hemos ido creciendo. Cuando empiezas queda muy lejos. El equipo se ha ido fortaleciendo con las adversidades. Eso nos ha servido para llegar fuertes”.

“Hemos merecido el título. Ha sido un camino muy duro porque hemos jugado partidos muy complicados en la fase de clasificación. Hemos creído en nosotros mismos. Sabíamos que esto iba a ser muy largo y la final también. Al final hemos conseguido pararles con nuestra defensa, hemos mejorado en ataque y Arpad (Sterbik), también ha hecho un partido enorme que nos ha ayudado muchísimo”, explicó Gedeon Guardiola. El jugador alicantino que actúa en el Rhein Neckar alemán, añadió: “Le debemos al balonmano español ir a los Juegos, tras quedarnos fuera de Río, e ir allí para conseguir algo”.

El extremo de la selección español Aitor Ariño también aludió al trabajo defensivo como la clave de la victoria. “La segunda parte ha sido increíble. Hemos estado muy puestos y la defensa 5-1 ha salido genial”, señaló Ariño. Destacó la fortaleza mental del conjunto español que no sólo se sobrepuso a los los dos goles de desventaja en el descanso, sino también al peso que suponía la derrota en las cuatro anteriores finales continentales disputadas por España. “Suecia solo contaba con oros y nosotros cuatro finales, cuatro derrotas, pero el equipo ha estado genial. Esto es premio para todo el grupo y para todos los que trabajan por el balonmano español”, afirmó el extremo.

Ariño llegó a Croacia con el torneo ya empezado, convocado de urgencia para suplir al lesionado Ángel Fernández. “La verdad es que estoy muy feliz, vine por unas circunstancias que no me gustaban, pero como a resto del equipo me ha salido un campeonato muy bueno", concluyó Ariño, que ya formó parte del equipo español que en 2013 se proclamó campeón del mundo.