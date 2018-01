El Espanyol ultima la salida de Javi Fuego

Uno de los objetivos, sino el único, de la dirección deportiva del Espanyol para este mercado de invierno era el de adelgazar el grupo de Quique Sánchez Flores, que contaba con 25 fichas. Con esta premisa, dijeron adiós Álvaro Vázquez (jugó dos partidos, ambos en la Copa), Hernán Pérez (participó en cinco duelos, uno en la Copa) y Diop (cinco en LaLiga, dos en la Copa). Y ahora es Javi Fuego el que está a punto de dejar Barcelona. Una buena noticia para el club, que ingresaría 1,5 millones de euros y se desprendería de unos de los sueldos más elevados del grupo; mala, sin embargo, para Sánchez Flores. Al técnico no le gustó nada la salida de Fuego. “Es una situación que tendrá que explicar el club. Javi Fuego es jugador del Espanyol, pero se encuentra en una situación que no sabemos si puede variar. No quiero ser portavoz otra vez, no voy a explicar nada”, sostuvo el técnico blanquiazul.

Javi Fuego era uno de los jugadores más utilizados por Sánchez Flores, ha participado en 17 de los 20 partidos del Espanyol en LaLiga. “¿Se le buscará un sustituto a Fuego?”, le consultaron al técnico. “No creo que sea una situación de quitar y poner. Intentamos que las cosas se hagan con sentido común. Las expectativas de traer a jugadores no son muchas porque no creemos en el mercado de invierno y la decisión que tomamos como club fue liberar a los jugadores para que pudieran tener otra situación si la quieren”, explicó el técnico del Espanyol. Ocurre, en cualquier caso, que desde la secretaría técnica blanquiazul ya están trabajando en un reemplazo para el mediocentro asturiano.

Javi Fuego, que no se entrenó este sábado junto al resto de sus compañeros, quedó fuera de la convocatoria del Espanyol para viajar a Madrid. El Espanyol tras caer eliminado en la Copa ante el Barcelona, visita este domingo al Leganés (12.00). “Es el final de un mes muy intenso, se ha competido muy bien, hemos hecho que el equipo se recupere y esté entre los ocho mejores equipos de España en la Copa, es un paso adelante para seguir creciendo. Y ahora queremos quedar entre los ocho primeros de Liga y eso nos daría estabilidad”, subrayó el entrenador blanquiazul.

“El Leganés no es ninguna sorpresa, trabajan duro y bien. Sabemos a dónde vamos, a jugar contra un equipo que ya nos avisó en la segunda jornada de Liga. Sabíamos cómo se iba a plantar esta temporada. Saben a qué juega, han firmado a jugadores importantes y es un club en crecimiento, con un entrenador muy trabajador. Iremos a un partido en el que hay que dejar nuestras fuerzas y ganas porque nos encontraremos a un rival muy fibroso y muy duro delante”, cerró Sánchez Flores.