David Albelda: “No era justa mi fama de leñero”

Un clásico del campeonato como el que se juega esta tarde en Mestalla entre el Valencia y el Real Madrid ha alumbrado numerosas historias. Una de ellas es la del potente marcaje de un joven David Albelda (La Pobla Llarga, Valencia; 1977) a Zinedine Zidane el día del estreno del francés en la Liga en agosto de 2001. Aquel Real Madrid en el que Florentino Pérez empezaba a tirar de talonario perdió el partido (1-0) y más tarde la Liga a manos del grupo blindado que conducía Rafa Benítez. En aquellos años, frente al Real Madrid, enemigo número uno de Mestalla, la bandera la llevaba siempre David Albelda. “No soy antimadridista, soy del Valencia”, dice.

Pregunta. Si hablamos de Albelda y de un duelo con el Real Madrid, inmediatamente se le relaciona con Zidane y con aquel partido de agosto de 2001.

Respuesta. Ese partido levantó mucha expectación. Entonces era el Real Madrid más caro de la historia. El de los galácticos, como los bautizó Jaume Ortí. Debutaba Zidane, por el que se había pagado una millonada [77,5 millones de euros] y antes de jugar ya eran favoritos a todo. En cambio por nosotros nadie daba un duro en las quinielas. Estábamos en otro contexto económico, de recesión, de cambios. Pero al final, ganamos la Liga. El fútbol.

P. ¿Qué recuerda del duelo con Zidane?

R. Zidane tenía una calidad enorme, de lo mejor del mundo. Hubo mucho ruido en los medios sobre mi marcaje. Todo se sacó de contexto y se exageró. No hubo ningún marcaje al hombre en el Valencia, era zonal. Zidane se movía por la zona en la que nos movíamos De los Santos y yo. Fue absurdo todo lo que se comentó sobre mi marcaje.

P. ¿Se quejó Zidane de su marca?

R. Zidane no me dijo nada en ningún momento. No habló, no se quejó, pero no tenía motivos. No hubo ninguna agresión ni ninguna entrada violenta por mi parte.

P. ¿Tras aquel partido su imagen se ensució?

R. Tras ese partido me colgaron una etiqueta de jugador leñero. No era justa esa fama. Si se repasa mi trayectoria se puede comprobar que nunca he lesionado a nadie. Nunca he hecho una entrada a mala fe ni he roto ninguna nariz por un codazo. Iba al balón, no al jugador.

P. ¿Esa etiqueta de jugador duro le perjudicó?

R. No creo que fuera negativa para mí porque los profesionales del fútbol sabían apreciar mi trabajo. Sí que detecté que empezó a crecer la hostilidad hacia el Valencia, pero era normal. Pasamos de ser un equipo que no aspiraba a nada a uno que podía hacerlo. Nos convertimos en rival de los grandes y empezamos a molestarles. Aprendí muchas cosas de aquel partido. Fue una experiencia que me sirvió para madurar. Al poco tiempo fui a la selección y eso suavizó la imagen que se había hecho de mí tras aquel partido.

P. ¿Zidane llega ahora muy cuestionado a Valencia?

R. No es normal ver al Real Madrid descartado de la lucha por la Liga a estas alturas y eliminado en Copa por el Leganés. Está en un momento complicado. Desde la distancia creo que la segunda unidad no aporta lo que aportaban el año pasado jugadores como Morata o Lucas Vázquez. Tampoco Asensio aporta como al principio de Liga. Esos jugadores tienen menos incidencia en el juego que la temporada pasada. El gran éxito de Zidane era la regularidad que consiguió en toda la plantilla. Este año eso no lo tiene. No hay regularidad en todos sus integrantes.

P. ¿Al Madrid le queda la Champions para salvar la temporada?

R. La Liga de Campeones será otra cosa. Espero al mejor Real Madrid frente al PSG. Jugará con los cinco sentidos. Será diferente. Es una eliminatoria a doble partido y no pesa la irregularidad de la Liga o la Copa. Parte de cero en una competición motivante que suele dominar y suele ganar.

P. ¿El Valencia llega al partido en plena epidemia de centrales?

R. Solo hay un central, Garay. Es un problema para Marcelino pero tengo mucha confianza en lo que pueda decidir. Tácticamente lo resolverá metiendo un mediocentro que reciba muchas ayudas. Kondogbia o Coquelin pueden jugar ahí; cualquiera de los dos. Son tácticamente correctos y te dan mucho trabajo. Maksimovic es otra solución pero estos dos están un punto por encima y tienen más experiencia que el serbio. Son físicos y sabrán posicionarse. Para un partido es una buena solución. No veo a Marcelino desplazando a un lateral a esa zona. Lo más lógico es que juegue Coquelin porque Kondogbia sea el acompañante habitual de Parejo.

P. ¿El favorito?

R. El partido se presenta igualado pero el Real Madrid no llega bien y jugando en Mestalla no puede ser el favorito.