Alexis Sánchez ficha por el Manchester United

El Manchester United ha hecho oficial este lunes el fichaje del delantero chileno Alexis Sánchez, procedente del Arsenal, y ha confirmado también la marcha del centrocampista armenio Henrikh Mkhitaryan al club 'gunner' como parte del acuerdo.

"El Manchester United se complace en anunciar el fichaje de Alexis Sánchez, del Arsenal, en un acuerdo que hace que el centrocampista armenio Henrikh Mkhitaryan se mueve en la dirección opuesta", señaló el club inglés en un comunicado.

El exbarcelonista recaló en el Arsenal en verano de 2014 después de tres temporadas en el FC Barcelona. En sus tres temporadas y media como 'gunner', el de Tocopilla ha disputado 166 partidos en los que ha anotado un total de 80 goles. Con Arsène Wenger se ha adjudicado tres Community Shield (2014, 2015 y 2017) y dos FA Cup (2015 y 2017). Alexis Sánchez se mostró entusiasmado con el acuerdo.

"Estoy encantado de unirme al club más grande del mundo. Pasé tres años y medio maravillosos en el Arsenal y me llevo conmigo recuerdos muy positivos de ese gran club y sus aficionados, manifestó. "La oportunidad de jugar en este histórico estadio y trabajar con José Mourinho fue algo que no pude rechazar. Estoy muy orgulloso de ser el primer jugador chileno en jugar para el primer equipo del United y espero poder mostrarles a nuestros seguidores de todo el mundo por qué el club quería traerme aquí", añadió.

Por su parte, su nuevo técnico, José Mourinho, calificó a su nuevo jugador como "uno de los mejores atacantes del mundo". "Traerá su ambición, motivación y personalidad, cualidades que fortalecen al equipo y que harán que sus aficionados se sientan orgullosos de la dimensión y el prestigio de su club", explicó.

Mkhitaryan, al Arsenal

Además, el preparador portugués quiso desear suerte a Mkhitaryan. "Me gustaría desear a Henrikh todo el éxito y la felicidad que estoy seguro de que obtendrá. Es un jugador que no olvidaremos, especialmente por su contribución a nuestra victoria en la Europa League", recordó. Mkhitaryan, de 29 años y capitán de la selección de Armenia, ha jugado 39 partidos con los 'red devils', con los que anotó cinco goles y conquistó una Community Shield (2016) y una Capital One Cup (2017). Llegó al club en verano de 2016 de la mano de Mourinho y procedente del Borussia Dortmund.

"Estoy muy contento de haber conseguido este acuerdo y muy feliz de estar aquí. Es un sueño hecho realidad, siempre soñé con jugar para el Arsenal. Ahora que estoy aquí, haré todo lo posible para que este club haga historia", apuntó Mkhitaryan. Mientras, el entrenador del Arsenal, Arsène Wenger, destacó al centrocampista como "un jugador muy completo". "Crea oportunidades, defiende bien, puede recorrer grandes distancias y es muy comprometido también. Tengo que decir que es un jugador que reúne todos los atributos", concluyó.