El Lyón descubre los problemas del PSG

No sabemos lo que son los equipos hasta que se confrontan con sus verdaderos rivales. El Dijon no es rival del PSG. Ni el Toulouse, ni el Angers, ni el Amiens, ni siquiera el Caen. La Liga francesa no es un laboratorio exactamente fiable para calibrar la envergadura real del PSG, la reunión de futbolistas más majestuosa de la temporada. Pero se puede decir que el Olympique de Lyón sí sirve de herramienta.

4-3-3 Bruno Génésio 1 Lopes 22 Tarjeta amarilla 59' Tarjeta amarilla Ferland Mendy 15 Morel 6 Marcelo 4 Rafael Da Silva 29 Lucas Tousart 28 Tanguy NDombele 18 1 goles 1' Gol Nabil Fekir 9 Cambio 76' Sale Bertrand Traoré Mariano 8 Cambio 68' Sale Depay Houssem Aouar 27 Cornet 16 Areola 5 Marquinhos 32 Alves 2 Thiago Silva 20 1 goles 47' Gol Layvin Kurzawa 25 Rabiot 18 Tarjeta amarilla 52' Tarjeta amarilla Giovani Lo Celso 6 Cambio 86' Sale Pastore Tarjeta amarilla 76' Tarjeta amarilla Verratti 9 Tarjeta amarilla 79' Tarjeta amarilla Cavani 29 Cambio 35' Sale Draxler Kylian Mbappe 11 Cambio 60' Sale Meunier Di María 4-3-3 Unai Emery

Dos choques en menos de diez minutos, uno contra Lopes, otro contra Aouar, dejaron a Kylian Mbappé chorreando sangre, con una brecha en la cabeza, tendido inmóvil como un durmiente sobre la hierba del área, antes de que lo retiraran los médicos en camilla. Fue antes del descanso del partido que enfrentó al Lyón contra el PSG y reflejó la dureza de una velada agotadora. Revelación de la tensión interna que experimenta la plantilla más cara de Europa por cuajar un estilo, un orden, un patrón de juego que encauce su evidente talento. No parece hallarlo y la angustia crece con el transcurso de los días en los despachos y en el vestuario. Se agota el tiempo. El 14 de febrero espera el Real Madrid en el Bernabéu. Se aproxima el día clave para constatar la viabilidad del proyecto más ambicioso emprendido en el fútbol mundial en el último lustro y, de momento, la apariencia es de obra inacabada. En Lyón, el PSG cayó con estrépito (2-1).

Lyon

PSG 37.9% POSESIÓN 62.1% REMATES Al poste A puerta Paradas Fuera Otros 3 INTERVENCIONES DEL PORTERO 4

1 TARJETAS AMARILLAS 3

0 TARJETAS ROJAS 1

9 FALTAS RECIBIDAS 14

16 FALTAS COMETIDAS 11

125 BALONES PERDIDOS 142

66 BALONES RECUPERADOS 63

1 FUERA DE JUEGO 2

0 PENALTIES 0

El PSG tiene problemas. Las dificultades para constituirse en un equipo competitivo se ponen de manifiesto en los contrastes relevantes como el de Lyón, segundo clasificado a ocho puntos. No fue la primera vez. En Marsella (2-2) se evidenciaron dificultades en las transiciones y en Nantes padeció hasta el final para arrancar tres puntos (0-1). En Lyón se unieron el mal juego a los accidentes. La lesión de Mbappé, estampado contra Lopes cuando perseguía un envío frontal de Verratti, y la expulsión de Alves por encararse con el árbitro sin venir a cuento, fueron manifestaciones de destemplanza. La clase de circunstancias que acompañan a los equipos con grandes jugadores cuando se sienten frustrados.

Fekir de falta directa atormentó a los visitantes con su gol en el minuto dos. Obligados a atacar espacios comprimidos por una presión agobiante, los jugadores del PSG no encontraron salida interior. Los Celso, Verratti y Rabiot no mezclaron bien en el mediocampo, ni para atacar ni para defender. Puestos a buscar el pase filtrado, o el toque rápido, no se encontraron entre sí ni descubrieron más colaboración por delante que los desmarques de Mbappé mientras estuvo en la cancha. Di María nunca se caracterizó por su lucidez entre líneas y Cavani quedó aislado entre los centrales rivales. La añoranza de Neymar se hizo inevitable en esta penuria. Pero el brasileño se había quedado en París recuperándose de unas molestias musculares.

Neymar tampoco acudió a Nantes hace una semana y el club alegó que sufría dolores costales. Regresó en el Parque de los Príncipes para enfrentar al Dijon —el equipo más goleado de la Ligue 1— y participar en un 8-0 celebradísimo por L'Equipe. Pero la verdadera prueba esperaba en Lyón. Allí el PSG se vio en un aprieto gravísimo.

Solo Alves y Kurzawa brindaron cierta profundidad al juego del PSG. No fue casual que Kurzawa metiera el 1-1 a pase de Alves, antes del descanso. Pero la reanudación no alivió la situación. Lanzado por un Ndombelé ubicuo, exuberante y atrevido, típico volante francés, el Lyón percutió sin sutileza pero con gran vigor sobre un rival incapaz de salir jugando con claridad. El gol de Depay desde fuera del área puso las cosas en su sitio. Lo Celso, encajado con calzador en el mediocentro, no llegó a la cobertura.

La segunda derrota del líder de Francia en el campeonato se produjo por decantación. La baja de Neymar, la lesión de Mbappé, o la expulsión de Alves, más que justificaciones, parecen síntomas. El juego del PSG no está a la altura de sus jugadores.