Messi falla uno de cada cuatro penaltis

El 16 de febrero de 2016, en la goleada del Barcelona de Luis Enrique al Celta en el Camp Nou, Leo Messi imitó a Johan Cruyff. El 10 lanzó un penalti indirecto para cederle el balón a Luis Suárez, que finalmente mandó la pelota a la red. Según las estadísticas, en aquella oportunidad, el rosarino falló la pena máxima ante el conjunto gallego. No es un dato menor, los penaltis son el punto débil de Messi. Con la camiseta del Barcelona, La Pulga se ha parado en los 11 metros en 86 oportunidades, ha marcado 65 y ha fallado 21. Un saldo de errores del 24,4%.

De los 21 que ha fallado, uno se lo cedió a Luis Suárez, tres los lanzó fuera, dos se estrellaron en los postes, mientras que en los otros 15 hizo lucir a los porteros. Riesgo, Javi Varas, Adán, Gorka Iraizoz, Guaita, Yoel, Pacheco, Rubén, Caballero, Diego Alves, Oblak, Tzorvas y Hart le pararon una pena máxima al 10. El único que fue capaz de frenarlo en dos ocasiones es Diego López: en la temporada 2007-2008, cuando el gallego defendía el marco del Villarreal, y el pasado miércoles, en la victoria 1-0 del Espanyol ante el Barça en el derbi copero en Cornellà.

ampliar foto Diego López le detiene el penalti a Messi. Alejandro García EFE

El 10, estudiado

“Es complicado, Leo es impredecible”, dice el guardameta blanquiazul; “los ha lanzado prácticamente a todos los sitios”. En cualquier caso, Diego López tenía estudiado al argentino. “Los últimos dos penaltis que me había tirado fueron a la izquierda (cuando defendía la portería del Real Madrid). En esta ocasión he intentado aguantar lo máximo posible para no darle ninguna pista. Me decidí por la izquierda porque es donde estadísticamente ha lanzado más penaltis. Y ha salido bien”, añadió el gallego, guardameta del Espanyol en la Copa.

Ocurre, sin embargo, que no es la mejor campaña para Diego López, relegado al banquillo en LaLiga por Pau López. Diego López, en cualquier caso, no quiere sacar pecho de su actuación ante el Barcelona. “Pienso que es un penalti, una parada, una acción puntual que evidentemente me alegro mucho de haberlo hecho y ayudó a conseguir la victoria (1-0). No pienso en reivindicarme, todo el mundo me conoce, llevo muchos años en la élite e intento hacer mi trabajo todos los días. Tengo la conciencia muy tranquila y estoy contento”, concluyó el meta del Espanyol.